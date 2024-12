2024 was een goed jaar voor kostbaar spul op gele platen.

Waarschijnlijk kun je zonder verder te scrollen al raden welke auto de duurste van 2024 is. Tenminste, als je het afgelopen jaar het nieuws een beetje hebt gevolgd. Ook dit jaar zijn er weer veel prachtige auto’s op Nederlands kenteken verschenen. Alleen al dit lijstje is bijna € 17 miljoen waard. Ter vergelijking: vorig jaar was dat € 13,7 miljoen. In het tropenjaar 2022 was de top 10 goed voor € 22,6 miljoen.

De Ferrari 812 Competizione, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Lamborghini Revuelto en Ferrari Purosangue haalden het net niet. Maar wat dan wel? Dit zijn de duurste auto’s die in 2024 naar Nederland kwamen.

10. Ferrari SF90 XX Stradale – € 876.774

We trappen het lijstje met de duurste auto’s van 2024 meteen goed af met de Ferrari SF90 XX Stradale. De auto in ‘Giallo Modena’ hierboven is de eerste en voorlopig enige straatlegale XX van Nederland. Een Nederlandse SF90 XX Spider is er namelijk nog niet. De hybride aandrijflijn levert 1.030 pk, 30 pk meer dan de gewone SF90. Is het geen plaatje?

9. Ford GT Heritage Edition – € 894.650

Ziet er niet geweldig uit? Dit hierboven is de duurste Ford die ooit naar Nederland kwam. De Heritage Edition heeft een kleurstelling die de overwinning van de 24 uur van Daytona 1966 viert. De GT die destijds won had ook het startnummer 98.

De GT is sinds 2021 in Nederland te vinden. Hij hoort in dit lijstje thuis, omdat de speciale Ford dit jaar pas op kenteken werd gezet. Bij de registratie betaalde de eigenaar € 98.201 aan BPM! De Ford GT heeft een 669 pk sterke 3.5-liter V6-Ecoboost. In precies drie seconden sprint ie van 0 naar naar precies 96 km/u en de topsnelheid is 348 km/u.

8. Porsche 918 Spyder – € 919.953

Niet deze, maar een andere Porsche 918 Spyder met een zilveren kleur werd in maart van dit jaar geregistreerd in Nederland. De eigenaar betaalde slechts € 591 BPM, aldus de RDW. Toch heeft de Porsche een catalogusprijs van ruim negen ton. De 4.6-liter V8 zorgt samen met twee elektromotoren voor een systeemvermogen van 887 pk, een 0-100-tijd van 2,6 seconden en een topsnelheid van 345 km/u.

7. Aston Martin V12 Speedster – € 996.247

Er kwam het afgelopen jaar ook weer een V12 Speedster bij in Nederland. Van de zeven stuks met gele platen is dit de eerste V12 Speedster die onder het miljoen duikt. Een koopje dus! Onder de motorkap ligt de 5.2 liter Twin Turbo V12 van de tweede generatie Vantage die er 700 pk uitpompt. Let op: zelfs als je deze Aston Martin verkeerd parkeert, kun je nog steeds weggetakeld worden.

6. Rolls-Royce Phantom EWB – € 1.045.870

Kijk, eindelijk eens de echte auto die dit jaar op kenteken werd gezet. Het is tevens de eerste auto in de lijst van de duurste auto’s van 2024 die boven het miljoen gaat. Cito Motors in Nederland leverde de Rolls Royce Phantom EWB (Extended Wheel Base). Deze Phantom heeft een adembenemende blauwe lak met kristaldeeltjes. Het knaloranje interieur is wat smaakgevoeliger.

5 & 4. Ferrari LaFerrari – € 1.331.262 & € 1.344.209

Op plaatsen vijf en vier vinden we hetzelfde model: de Ferrari LaFerrari. Het exemplaar hierboven is de duurste van de twee. Beide hebben een rode kleurstelling en zorgen voor ongeveer € 75.000 in de staatskas. De glorieuze 6.3 liter grote V12 krijgt hulp van een KERS-systeem voor een systeemvermogen van 963 pk en het systeemkoppel is 900 Nm.

3. Rimac Nevera – € 2.824.140

Dacht je aan deze auto bij de duurste van dit jaar? Da’s geen slechte gok, want de Rimac Nevera is behoorlijk prijzig. De Hollands-getinte EV werd met veel bombarie gepresenteerd (een presentatie waar we zelf bij waren). De 1.914 pk sterke hypercar heeft vier elektromotoren. Van 0 naar 100 km/u kost je slechts 1,9 seconden. Door naar 300 km/u-tijd duurt vanuit stilstand maar 9,3 seconden. Waanzin.

2. Bugatti Chiron Super Sport 300+ – € 3.058.397

Nog kostbaarder spul komt uit de stal van de grote broer van Rimac, Bugatti. Deze speciale 300+ uitvoering viert het snelheidsrecord dat de Chiron zette. De auto hierboven is eerst naar Dubai gegaan, maar werd dit jaar pas op Nederlandse platen gezet door Perridon.

Hoewel dit de topversie van de Chiron is, valt de catalogusprijs mee. De eigenaar betaalde ‘slechts’ 3 miljoen en een beetje. De normale Chirons op Nederlands kenteken zijn bijna allemaal duurder. De duurste kost zelfs meer dan 4 miljoen.

1. Koenigsegg Jesko Attack – € 3.524.707

De absolute koning van de duurste auto’s van 2024 kwam al in februari naar Nederland. Het is tevens op dit moment de enige auto van het Zweedse merk dat gele platen draagt. We hebben het natuurlijk over de prachtige Koenigsegg Jesko Attack van ruim € 3,5 miljoen. Wat krijg je daarvoor? Een twinturbo-V8 die (met E85) 1.600 pk levert, een opvallende kleurstelling (make green great again!) en een heleboel spotters die je auto maar al te graag willen vastleggen.

Headerfoto: Bugatti Chiron Super Sport 300+ gespot door @aowtrekker