Marktkooplui: “Het is krankzinnig wat ze nu weer verzonnen hebben”

De Markt gaat vermoedelijk verdwijnen in de grote steden dankzij emissievrije zones. Marktkooplui vinden het krankzinnig.

Gezellig over de markt struinen, een druifje, visje en kaasje scoren, het zit er niet meer in voor de inwoners van de vier grote steden binnenkort. Tenminste dat is de stellingname van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH), die marktkooplui vertegenwoordigt. De kooplui kunnen het na eerdere investeringen die ze al gedaan hebben voor het milieu lang niet allemaal meer opbrengen een EV te kopen. Dat wordt door betreffende gemeentes echter wel afgedwongen.

Geen uitzondering

Waar in andere steden een overgangsbeleid is ingevoerd, houden de vier grootste steden vast aan beleid dat stipuleert dat vanaf 1 januari 2025 ‘zero emissions’ van kracht moet zijn. Veel marktkooplui geven aan dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Nog niet lang geleden hebben velen geïnvesteerd in een Euro6 bus. Nu opnieuw in de buidel tasten voor een elektrische bus kan niet uit. Ondernemer Ali Bara klaagt bij de Telegraaf:

Waren we net allemaal naar Euro 6 overgestapt en nu moet het weer helemaal elektrisch in het absolute centrumgebied van de stad. Ze zijn echt gek geworden in de Stopera, want van enige coulance is geen sprake. We betalen hier al de hoofdprijs en ik moet 1100 euro per maand aftikken om hier te staan. En geloof me, daar moet je heel wat fietsen voor repareren of verkopen. Een nieuwe elektrische bus aanschaffen is geen optie. Hoe het verder moet? Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee.. Ali Bara, vindt de politici raar

Onpraktisch en geen werkelijke milieuwinst

Andere marktlieden zeggen soortgelijks. Tevens denken zij logisch na, iets wat de mensen achter de bureau’s die de plannen bedenken volgens hen niet doen. Een marktkoopman (m/v/i) komt louter vanaf de snelweg een paar kilometer de binnenstad ingereden, zet daar de auto stil en rijdt aan het eind van de dag weer weg. Alleen bij kooplieden die koeling nodig hebben moet er een generator of iets dergelijks aanstaan. Maar dat houd je toch, zeker als er geen infrastructuur is om te laden (en elektrische koeling te verzorgen). De milieuwinst is dus verwaarloosbaar. Het effect op de werkbaarheid enorm. Zoals wel vaker met dit soort maatregelen.

Kooplui hebben geen zin zich diep in de schulden te steken in de wetenschap dat er ook vanuit Europa misschien wel weer een dwaas plan komt waar ze zich aan moeten houden. Ook worden vergunningen om op een markt te mogen staan maar voor een beperkt aantal jaren afgegeven, dus hoe krijg je dan je investering er uit? Het is allemaal onvoorspelbaar en beleid wordt achter een bureau bedacht zonder dat men doorheeft wat de gevolgen zijn. CVAH

Marktkooplui hopen op uitzondering via ministerie

Daar de gemeenten niet zwichten, hopen de marktkooplui nu op ingrijpen door het ministerie:

Ik hoop nog altijd dat het gezond verstand zegeviert en de minister of staatssecretaris iets voor ons kan doen. Wij zijn geen milieuvervuilers, want we komen vroeg en vertrekken laat en staan verder de hele dag stil, anders dan bijvoorbeeld een koerier. Louise Wesselius, marktkoopvrouw

Indien dat niet gebeurt, kan men wellicht nog vertrekken naar een beter oord. Zoals Italië bijvoorbeeld. Onze aldaar residerende reporter Michel laat weten dat daar ook strenge normen gelden voor de binnenstad. Met een Euro1 diesel, kom je de stad echt niet meer in daaro. Tenzij je er woont, dan mag het wel.

Rol jij weleens naar de markt om wat te bikken? Of ga je het niet missen als het verdwijnt op het altaar van de klimaatgod? Laat het weten, in de comments!