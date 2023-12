Hier kun je het goedkoopst je auto volgooien met benzine

Als je wil weten waar je je auto het goedkoopst kunt volgooien met benzine, moet je even verder lezen…

Alles wordt maar duurder. Verzekeren bijvoorbeeld. Of parkeren. Maar soms hebben we andere berichten, dat er iets goedkoper wordt. Soms gaat het over occasions, maar vandaag over benzine.

De prijs daarvan is -sinds ondergetekende elektrisch rijdt- flink aan het dalen. Maar waar gooi je je auto nou het goedkoopst vol met benzine? Dat weten wij, want onze vrienden van het AD hebben dat uitgezocht.

Hier is de benzine het goedkoopst

Als je je auto nou het goedkoopst wil volgooien met benzine moet je naar de Achterhoek. Het allergoedkoopste raksstation staat namelijk in het Gelderse Geesteren. Hier betaalde je het afgelopen jaar gemiddeld 1,751 euro voor een liter benzine.

Is nog steeds een hele hoop geld, maar een stuk minder dan de 2.30 euro die je soms bij stations langs de snelweg voorbij zag komen. Voor diesel moet je overigens ook naar de Achterhoek, die is daar ook goedkoper dan in veel stations in bijvoorbeeld de Randstad.

En op zich is het niet heel raar dat je je auto het goedkoopst volgooit met benzine in het oosten van het land. Dat ligt namelijk dicht bij de grens met Duitsland en als je niks aan je prijzen doet, gaat iedereen benzine halen bij de oosterburen.

Maar goed. Doe er je voordeel mee en geniet van een lekker ‘goedkope’ tank benzine.