EV steeds populairder bij rijscholen: is dat een goede ontwikkeling?

Auto leren rijden in een EV: wat zijn de positieve en negatieve effecten?

Geen wonder dat steeds minder jongeren willen lessen. Buiten het feit dat de rijopleiding onbetaalbaar is, zullen veel pubers in een elektrische of hybride auto moeten stappen. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer rijscholen gebruik maken van een geëlektrificeerde lesauto.

Het onderzoek is gedaan door Les Elektrisch: een project dat door de overheid wordt gefinancierd en als doel heeft om rijscholen over te halen om de leerlingen in EV’s te zetten. Niet de meest objectieve bron, maar vooruit. De onderzoekers vroegen 197 Nederlandse rijscholen naar hun auto’s. 45 procent daarvan heeft één of meerdere hybride of elektrische lesauto’s in de aanbieding.

Doordat er steeds meer leerlingen in een hybride of EV stappen, stijgt ook het aantal automobilisten met een rijbewijs met code 78, een rijbewijs waarmee je alleen in een automaat mag rijden. In 2014 was het aantal Nederlandse rijbewijzen met code 78 nog 1,98 procent. Tien jaar later is het aantal gestegen naar 10,18 procent.

Handbak vs automaat

Het is logisch dat steeds meer jongeren alleen een rijbewijs halen voor een automaat. Nieuwe auto’s worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend met een automaat geleverd. Zeker wanneer de elektrificatie eens doorzet. Daarnaast somt Les Elektrisch nog wat voordelen op. Zo hebben leerlingen 10 tot 30 procent minder lessen nodig. Ook logisch natuurlijk, want je hoeft niet te leren hoe je de koppeling laat opkomen bij het wegrijden, een versnellingswissel of hellingproef.

Het kleinere aantal lessen is ook leuk voor de portemonnee van de leerling (of diens ouders wanneer de puber netjes van de Marlboro en Heineken is afgebleven). Per leerling zou je € 368 goedkoper uit zijn bij een automaat dan bij een schakelbak. Tevens is de kans van slagen bij het praktijkexamen 30 procent groter, wat ook weer geld bespaart.

Rijscholen zien de EV’s ook wel zitten. Ja, de aanschafprijs is aanzienlijk hoger dan bij een benzineauto, maar aan het einde van de levenscyclus zouden de lagere onderhoudskosten en het prijsverschil tussen opladen en tanken dat goed moeten maken.

Nieuw Nederlands model wint populariteit

Voor de liefhebbers is er ook nog een middenweg: de combinatierijles, ook wel Nieuw Nederlands model genoemd. Hierbij stap je als aspirant automobilist eerst in een auto met automatische versnellingsbak om de basics te leren kennen. Tot en met de tussentijdse toets blijf je in de automaat rijden.

Vervolgens kun je kiezen: afrijden in de automaat of nog wat lessen pakken om het schakelen onder de knie te krijgen en dan pas op gaan om code 78 te ontlopen. Deze vorm van rijles is groeiende. 68 procent van de ondervraagde rijscholen gelooft dat je door middel van dit model sneller en efficiënter leert autorijden.

Een goed teken?

Leuk, dat onderzoekje, maar er zijn een aantal zaken die nu vergeten worden. Het kostenplaatje voor de rijschool bijvoorbeeld. Daarin wordt de afschrijving van de elektrische lesauto niet meegenomen. Zoals je weet, schrijven EV’s behoorlijk af. Zodra de rijscholen dit doorhebben, zullen de lesprijzen nog verder omhoog gaan.

Daarbij zullen de instructeurs een nieuwe rijplanning moeten maken zodat de leerling niet zonder stroom komt te staan. De extra tijd die de instructeurs kwijt zijn aan het opladen, zijn allemaal minuten of zelfs uren die ze anders hadden besteed aan het uitleggen van de rijprincipes. En de instructeur moet gewoon betaald worden. Nog een reden om de lesprijzen op te schroeven?

Daarnaast kun je je afvragen hoe veilig het is om te lessen in een elektrische lesauto. Zonder een gevoelig rechterpootje kan een vermogen van ruim 250 pk en een nog groter koppel (zoals de Mustang Mach-E hierboven) best indrukwekkend zijn.

Gelukkig is er altijd nog een noodoplossing: een rijbewijs kopen!