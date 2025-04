Tesla-rijders opgelet: belofte die Musk niet na komt heeft grote gevolgen!

Ook voor jouw Tesla, als je er nog eentje hebt.

Het is wellicht gevaarlijk om te zeggen, maar wat Tesla heeft neergezet, is vrij indrukwekkend. Het proces ging echter niet zonder vallen en opstaan. Na verschillende terugroepacties – de een nog groter dan de ander – kroonden we het merk in 2024 tot Kampioen Recalls. Er lijkt nu een nieuwe reset te komen. Tenminste, dat is te hopen voor Elon Musk.

Wat is er aan de hand? In 2016 riep Musk vol trots dat alle Tesla’s die vanaf dat moment in productie gingen ”de nodige software hebben voor volledig zelfrijdende capaciteiten”. De betekenis van zelfrijdende auto’s is in de tussentijd veranderd, maar dat geldt niet voor het streven van Musk. Hij verduidelijkte niet lang geleden nog maar eens Tesla-eigenaren een software-update zouden krijgen die hun auto’s zou transformeren tot robotaxi’s.

Beide beloften kan hij niet waarmaken. Daar leek het al eerder heen te gaan. Tesla verwijderde opeens alle blogposts van voor 2019. Daar zat ook een nieuwsbericht bij van 19 oktober 2016 met de titel ‘Alle Tesla Auto’s Die Worden Gebouwd Hebben Nu Zelfrijdende Hardware’. Excuses voor de hoofdletters.

Geen FSD met deze hardware

Inmiddels is gebleken dat de software van de Tesla’s van toen helemaal niet over de juiste hardware beschikken. Na de software-update van Autopilot-computer 2.0 naar 2.5 volgden er snel auto’s met de 3.0-versie, omdat de voorgaande uitvoeringen niet sterk genoeg bleken te zijn.

Tussen 2023 en 2024 kwam versie 4.0 in de nieuwe Tesla’s. Auto’s met deze hardware moeten wél op het niveau zijn van de Cybercab. Waarom werd Tesla ineens zo vlug met updaten? Omdat de 3.0-variant ook niet sterk genoeg bleek. Dit bevestigde Musk in januari 2025.

Musk reageert

Inmiddels hebben miljoenen mensen een Tesla gekocht waaraan werd beloofd dat hun EV’s ooit helemaal autonoom zouden kunnen rijden. Verschillende kopers hadden dit door en zijn rechtszaken begonnen.

De Tesla-baas reageerde daarop door met een oplossing te komen. ”Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat we de 3.0-computer van mensen die Full Self Driving hebben gekocht, gaan upgraden en dat het eerlijke antwoord is dat dat pijnlijk en moeilijk zal zijn, maar we gaan het voor elkaar krijgen. Nu ben ik best wel opgelucht dat niet zoveel mensen het FSD-pakket hebben gekocht”, zegt Musk.

Maar wacht eens even. Tesla heeft bij zijn claims uit 2016 niet gezegd dat alleen de Tesla’s met het FSD-pakket de hardware hebben om volledig autonoom te kunnen rijden. Nee, het merk beweerde dat alle Tesla’s die vanaf dat punt verkocht werden, ooit zelfrijdend zouden zijn zonder dat daar extra hardware-upgrades voor nodig zouden zijn. En daar zit het pijnpunt.

Hoeveel Tesla’s?

Musk denkt door zijn FSD-opmerking dat het wereldwijd om ongeveer een half miljoen auto’s gaat die een upgrade krijgen. Volgens de autoverkoper en aspirant-politicus zou dat alles bij elkaar 500 miljoen dollar kosten. Maar dat zijn alleen de Tesla’s waarvan de eigenaar het FSD-pakket heeft besteld.

Volgens Electrek zouden er ongeveer 4 miljoen Tesla’s wereldwijd zijn verkocht met de 3.0 Autopilot-computer tussen april 2019 en eind 2023. Het gaat dan over alle Tesla-modellen in het gamma. Dat zijn er zeg maar precies acht keer zoveel waardoor de kosten ook zullen stijgen naar 4 miljard dollar als we het rekenvoorbeeld van Tesla aanhouden.

De verschillende scenario’s

Nu ligt de bal weer bij Tesla. Musk en zijn collega’s gaan het hier natuurlijk niet bij laten zitten. De kans bestaat dat het bedrijf gaat proberen om rechtszaken te voeren om onder het aanpassen van die overige 3,5 miljoen Tesla’s uit te komen. Het merk zou ook de hand in eigen boezem kunnen steken door sorry te zeggen en met een compensatie te komen. Iets in mij zegt dat Musk daar niet zo’n fan van is.

Intussen komt mei 2025 alsmaar dichterbij. Dat is het moment waarop de eerste volledig zelfrijdende Tesla’s door Nederland gaan rijden. Wellicht dat je als Tesla-rijder dan al gecompenseerd bent of een uitnodiging hebt ontvangen voor een gratis boordcomputerwissel.