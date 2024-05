Het stroomnet is overvol, dus Stedin koopt 1.042 EV’s!

Volgens Stedin is het stroomnet vol! Dus doen ze zelf al hun brandstofauto’s weg en koopt Stedin 1.042 EV’s!

Het stroomnet is vol. De laadpalen moeten allemaal op zwart en we moeten allemaal gaan wassen als de zon schijnt. WANT HET STROOMNET IS OVERVOL! Een stroomaansluiting voor je nieuwe Porsche dealerschap is niet te krijgen, dus draaien hele industrieterreinen op dieselgeneratoren.

Gelukkig hebben we de netbeheerders die keihard werken om capaciteit op het stroomnet beschikbaar te maken. Door al hun brandstofauto’s weg te doen en in te ruilen voor elektrische auto’s… huh wat?

Alle personenauto’s van Stedin EV’s

Tussen de persberichten over problemen met capaciteit op het stroomnet van netbeheerder Stedin vandaag een ronkende mail met de aankondiging dat Stedin haar allerlaatste personenauto met verbrandingsmotor heeft weggedaan.

Dit betekent dat alle 1.042 personenauto’s van netbeheerder Stedin volledig elektrisch en emissieloos zijn. Met dik 2.000 voertuigen heeft het bedrijf één van de grootste wagenparken van de Randstad en dus klopt het zichzelf in het persbericht eens flink op de borst over deze grote stap.

Bedrijfsbussen op dinosap

Gelukkig is 80 procent van de niet personenauto’s nog een bedrijfsbus op dinosap. Dus als bij jou de stroom uitvalt door overbelasting kunnen op dit moment de technici van Stedin nog bij het probleem komen.

Zo’n twintig procent van de busjes is inmiddels ook elektrisch en kan dus alleen rijden als ze voor 16 uur of na 21 uur zijn opgeladen. Dat is immers het tijdvak waarvan Stedin adviseert om de laadpalen uit te zetten. Of gelden er voor Stedin andere regels?

Binnensteden

Even zonder gekheid. Hartstikke mooi natuurlijk allemaal en Stedin moet ook wel. Ook die 80 procent busjes zullen grotendeels elektrisch moeten, of minimaal emissievrij (waterstof). Want vanaf zeer binnenkort mogen die busjes de binnenstad niet meer in en dan wordt het lastig om stroomstoringen en andere zaken te fixen bij calamiteiten.

Dus we begrijpen het allemaal wel hoor, maar het voelt toch een beetje tegenstrijdig als we week na week persberichten van Stedin binnen krijgen met verhalen over netcongestie, geen mogelijkheden voor nieuwe aansluitingen, laadpalen die uit moeten enzovoorts. En dan opeens een trots bericht dat ze helemaal elektrisch gaan rijden. We gaan het zien!