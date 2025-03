Nederlands EV-experiment biedt oplossing voor overvol stroomnet

De oplossing klinkt simpel: netbewust laden.

Voor je verder gaat lezen: nee, dit is geen slappe enquête onder vier Nederlanders van een commerciële partij. Ja, er zijn wel commerciële partijen betrokken bij dit onderzoek, maar ook de overheid draagt een steentje bij. De provincies Noord-Brabant en Limburg, netbeheerder Enexis en laadpaalexploitant Vattenfall staken de koppen bijeen voor een experiment waarbij twee woorden centraal stonden: netbewust laden.

Wat houdt dat precies in? Dat legt de provincie Noord-Brabant uit op Brabant.nl. Bij netbewust laden wordt de laadsnelheid van laadpunten aangepast op basis van de beschikbare ruimte op het stroomnet en het aantal EV’s dat op dat moment aan het opladen is. Het doel van netbewust laden is om op piekmomenten meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet door het vermogen van laadpalen te beperken.

Een voorbeeldje: veel mensen komen tussen 17:00 en 18:00 uur thuis van het werk en gooien de EV aan de lader. Op dat moment nemen de laadpalen gas terug en duurt het laadproces langer. Wie vervolgens om 02:00 uur zijn elektrische auto aan de oplader hangt, is een van de weinigen en krijgt dus meer laadcapaciteit.

Het experiment

Met dit idee zijn tussen november 2024 en maart 2025 bijna 1.600 laadpunten in Brabant en Limburg aangepast om netbewust te kunnen laden. De piekmomenten duren van 15:00 uur tot 21:00 uur. Tussen die twee tijdstippen ging de output van de palen omlaag. Na 21:00 uur nam de ruimte op het elektriciteitsnet weer toe en dus ook de laadcapaciteit. Om 23:00 uur was er zoveel stroom beschikbaar dat de laadpaal zijn maximum kon leveren.

Die tijden zijn natuurlijk gemiddelden. Om te weten of je EV veel of weinig stroom krijgt, konden gebruikers een app downloaden genaamd TapElectric. Hierop was te zien of er beperkingen op het stroomnet waren.

Het resultaat is vrij indrukwekkend

Uit de laadgegevens blijkt dat er ’s nachts voldoende stroom was om de batterijen van de EV’s vol te laden. Volgens de onderzoekers zorgt netbewust laden ervoor dat minimaal de helft van de laadpiek verschoven kan worden naar de avond en nacht. Op die manier komt er op de piekmomenten stroom vrij voor jouw fornuis.

De onderzoekers gaan verder met hun werk. De provincies gaan kijken of er meer openbare laadpalen netbewust kunnen laden. Enexis wil uitbreiden naar Groningen, Drenthe en Overijssel. Verder zoeken de partners nieuwe bedrijven naast Vattenfall die hun laadpalen beschikbaar stellen voor netbewust laden.

Tot slot nog wat leuks in het vooruitzicht voor de EV/PHEV-rijder. Wie echt móest laden, kon bovendien gebruik maken van een tijdelijke opt-out waardoor je weer op volle kracht kon opladen. Dat klinkt wat te verleidelijk. De onderzoekers gaan ook kijken of gebruikers van het netbewust laden op een manier beloond kunnen worden voor hun bijdrage aan het ontlasten van het stroomnet. Het is misschien wat ambitieus, maar met dit soort beloningen kan de EV weer net een stukje interessanter worden voor particulieren.

Foto: Lotus Eletre gespot door @machielvdd