EV who? Golf PHEV komt nu 144 km ver!

Een plug-in hybride met een opgegeven rijbereik van 144 kilometer, de Golf doet het!

Het beste of het slechtste van twee werelden. Het is maar net in welk kamp jij je begeeft. Feit is dat een plug-in hybride met een serieuze actieradius echt wel interessant kan zijn. Op de meeste ritten heb je de verbrandingsmotor niet eens nodig. En moet je nu een keer ver rijden, dan kun je de plofmotor lekker aanslingeren.

Golf PHEV komt nu 144 km ver

100 kilometer actieradius in een PHEV is anno 2024 geen uitzondering meer. Er is echter een nieuwe koning van de plug-in hybride en dat is de Volkswagen Golf met 144 km opgegeven range. Dat is verder dan de Audi A3 (143 km), de voorgaande nummer één. Beetje flauw natuurlijk, want feitelijk is het dezelfde aandrijflijn. Voorheen was de Golf PHEV goed voor 142 km elektrische range, Volkswagen heeft er twee kilometer bij gevonden.

Met de Life Edition zet Volkswagen een nieuwe versie van het plug-in hybride model in de prijslijsten. De Golf Life Edition eHybrid heeft een WLTP actieradius van 144 kilometer en krijgt een (2025) prijs van 39.990 euro.

Een kleine opfrisbeurt van deze aandrijflijn. Een 1.5 liter viercilinder verbrandingsmotor is gekoppeld aan een elektromotor en 19,7 kWh accu. De batterij van 40 kW snelladen of 11 kW AC laden. Het systeemvermogen bedraagt 204 pk en het is altijd een automaat.

De Life Edition eHybrid beschikt over comfortstoelen, 17 inch velgen, metallic lak, Wireless Charging voor je smartphone, Keyless Access een achteruitrijcamera en diefstalalarm. Standaard op iedere Golf 8.5 is onder andere de Digital Cockpit Pro, parkeersensoren voor en achter en adaptieve cruise control.

Als je kijkt naar prijs plus actieradius is er geen betere plug-in hybride deal te vinden. Voor zijn luxere broer, de Audi A3 PHEV, betaal je bijna 44 mille. Mercedes-Benz, Land Rover en de Volkswagen-groep zijn drie topleveranciers op het gebied van PHEVS met een sterke actieradius. Daarmee geven ze Stellantis het nakijken.

Is het dan de deal van de eeuw? Het gaat wat te ver om dat te zeggen. Nieuwe auto’s zijn nog altijd verschrikkelijk duur in Nederland, bijna 40.000 euro voor een Volkswagen Golf is serieus geld. Maar wie op zoek is naar een plug-in hybride die je niet elke dag hoeft te stekkeren is zo’n Golf een goede kandidaat. Check ook de rest in onze Top 10: de PHEV modellen met de grootste actieradius.