Volkswagen Golf 8.5R – duur, cool en je wilt hem

Een Golf, maar dan met vierwielaandrijving en meer dan 300 pk. Het recept van de VW Golf R is lekker.

Hoge bomen vangen veel wind. De populaire Golf is immens populair, maar de achtste generatie kreeg best veel kritiek over zich heen. De software was niet goed, er waren te weinig knoppen in het interieur, kortom VW was het helemaal kwijt.

Zoals altijd heeft de klant gelijk en Volkswagen heeft zich de kritiek aangetrokken. Niet alles was met een (beperkte) facelift op te lossen, maar de bediening van met name infotainment is een stuk beter geworden. Het scherm groeide naar 12,9” en er zijn veel meer vaste “knoppen” voor zaken die je vaak nodig hebt.

Voor alle gewone Golfjes geldt dat ook de normale knoppen op het stuur weer terug zijn. Wellicht voel je hem dus ook al aankomen, maar voor de Golf R is dat dus NIET zo. Op het stuur van de Golf R zit namelijk een speciale “R” knop, waarmee je snel naar de rijmodi kan springen. Een nieuw stuur (met dus weer de ouderwetse knoppen) en de R-knop bleek geen haalbare kaart. Het lijkt me niets om je heel druk over te maken…

EA888 LK3 evo4

Als je diehard Volkswagen-fan bent, dan ken je de motorcodes. De EA888 is nu al legendarisch, standaard uit de doos levert de vierpitter al voldoende vermogen en daarna kan je ook nog eens gaan tunen. Voor de Volkswagen Golf 8.5 R kwam er een kleine upgrade. De 2.0 viercilinder met turbo levert nu 333 pk tussen 5600-6500 toeren per minuut. Een beetje koppel is ook lekker, de Golf 8.5R heeft 420 Nm tussen 2100-5300 toeren per minuut.

Met Performance Pack loopt de Golf R 270 km/u. Mede dankzij de razendsnelle DSG bak met dubbele koppeling, de 4Motion vierwielaandrijving en launchcontrol, sprint de Golf 8.5R in 4.6 seconde naar de 100.

Driftmodus Golf R

De eerste generaties Golf R (de Golf 6R, in een aankoopadvies) en de latere Golf 7R waren vooral snel, maar soms ook wat klinisch. Het is simpelweg lastig om van een voorwielaandrijver een echt spannende vierwielaandrijver te maken. Tenminste dat dachten we altijd.

Ere wie ere toekomst, Ford deed het als eerst met de Focus RS. Maar Volkswagen doet het nu ook met de Golf R, Audi met de RS3 en Mercedes-AMG met de A45. Ik heb het over het monteren van een nogal bijzonder achterdifferentieel.

Feitelijk zijn er twee koppelingen (in een oliebad) die tot 100% van het vermogen naar één achterwiel kunnen sturen. Kies je voor het Performance Pack op de Golf 8.5R dan krijg je ook een speciale driftmodus. Uiteraard niet voor de openbare weg, maar de parkeerplaats van de McDonalds is formeel privéterrein hè. Ik noem maar even wat.

Dat je met de Golf 8.5R kan driften is een leuke gimmick, maar het speciale differentieel achter zorgt er ook voor dat Volkswagen ook heel mooi torque vectoring kan doen. Ook bij “normaal” sportief rijden, voel je een mooie balans in de Golf R.

Herrie start

Je koopt een auto als de Golf R om een beetje lol mee te trappen. Bijvoorbeeld door iets meer herrie te maken tijdens de start. Volkswagen vult de wens moeiteloos in. Blijf van het rempedaal af en druk op de startknop voor 1,5 seconde. De Golf 8.5R is nu klaar om te starten met iets meer geluid en een hoger toerental van 2.500 tpm. Met een druk op het rempedaal springt de EA888 tot leven. Kinderachtig natuurlijk, maar wij houden ervan.

Je hebt ook wel weer iets nodig om een glimlach op je gezicht te toveren. In Nederland kost de Volkswagen Golf R namelijk een tranen trekkende €81.990,-. Met dank aan Den Haag, want in België is de Golf R namelijk bijna 25 mille goedkoper. Ouch.