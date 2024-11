Volkswagen Golf IX komt met behulp van bekende naam

Het is al bijna tijd voor de negende Volkswagen Golf en het Duitse merk heeft een troef achter de hand.

Afgelopen jaar was het tijd voor 50 jaar Volkswagen Golf, in het jaar dat het merk het doek trok van de facelift van de achtste generatie. Dat betekent twee dingen: de Golf kan er weer even tegenaan, en -van normale cycli uitgaande- dat de eerstvolgende vernieuwing voor de Golf een hele nieuwe generatie betekent. Daarover iets voorspellen is altijd lastig, al heb je bij een Golf wel een grotere kans van slagen dan vele andere auto’s.

Volkswagen Golf IX

Dat er überhaupt een Golf komt, is al heel wat. Volkswagen wilde de ID.3 profileren als de grote volgende stap en de Golf langzaam weg laten smelten. Wat blijkt: de ID.3 en de Golf kunnen prima naast elkaar bestaan en bovendien is de naam Golf te krachtig om gewoon af te danken. Wel wil Volkswagen dat de volgende Golf elektrisch wordt, de naam ‘ID. Golf’ is al eens gevallen.

Voor de negende Golf heeft Volkswagen dus grootse plannen. Daarvoor krijgt het merk hulp van één van de partijen waar ze geld in hebben gestopt. Rivian gaat namelijk helpen met een serie radicaal nieuwe EV’s voor Volkswagen. Daar valt dus onder dat Rivian gaat helpen met het ontwikkelen van de nieuwe Golf. Dat wordt overigens een soort voorgerecht. Volkswagen denkt dat ze ervoor kunnen zorgen dat het DNA van zichzelf mooi wordt bijgestaan door de know-how van Rivian om zo tot een topproduct te komen. De Golf staat op de planning voor 2029, maar andere merken binnen VAG (met name Audi en Porsche) krijgen in 2027 al hulp van Rivian door een nieuw platform te ontwikkelen samen met het Amerikaanse merk.

Project Trinity

Het hoofdgerecht voor Volkswagen komt daarna. Dit luistert naar de illustere naam Project Trinity. Dit was al een soort superproject voor de ultieme EV van Volkswagen. Helaas werd het ietwat uitgesteld, maar tegen 2030 is het nu alsnog tijd. Met de krachten van Rivian en Volkswagen gecombineerd wordt deze radicale EV het nieuwe speerpunt van Volkswagen. Het wordt een vlaggenschip, dus verwacht meer Phaeton en minder Passat. Uiteraard wel met het doel om de tech door te laten lekken naar de lagere segmenten.

Het klinkt allemaal retespannend, maar het zit nog wel acht jaar in de toekomst. Wat Volkswagen en Rivian samen gaan bereiken moet binnenkort tractie krijgen. Was die enorme investering in een tijd van een kleine tegenslag voor VW nog ergens goed voor. (via Automotive News)