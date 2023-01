Eventueel snelheidslimiet Autobahn is niet meer nodig!

Een snelheidslimiet op de Duitse Autobahn is helemaal niet nodig, omdat er meer elektrische auto’s zijn.

De discussie speelt al lang: moet er nou een snelheidslimiet komen op de Duitse snelwegen of niet? Het is een gevoelig onderwerp omdat de Duitsers deze vrijheid, deze identiteit, willen behouden. Duitsland is het enige land in Europa waar er een autobahn is zonder limiet.

Op grote delen van de Autobahn geldt alleen een adviessnelheid van 130 kilometer per uur. Echter, er gebeuren teveel (dodelijke) ongelukken doordat mensen simpelweg te hard over de wegen scheuren. In Duitsland speelt ook de discussie dat hardrijden veel uitstoot oplevert en dat wordt steeds meer een punt. De Duitse minister van Transport heet Volker Wissing en hij is er wel uit: het is niet nodig!

Snelheidslimiet Autobahn en elektrische auto’s

De echte petrolheads rijden in brandstofauto’s. En gruwelen wellicht bij denken aan een elektrische auto. Maar toch, nu heeft het ontstaan van de EV wellicht een voordeel. De Duitse minister acht het onzin om een limiet in te voeren, omdat elektrische auto’s door hard rijden een dramatisch rijbereik hebben. Daarom zullen mensen zelf langzamer gaan rijden. Briljant!

Dit zegt hij tegen het Bild am Sonntag. EV-rijders zijn gebaat met langzamer rijden, omdat hun batterijen aanzienlijk sneller op zijn bij hoge snelheden. Hiernaast wijst de liberale minister erop dat de energieprijzen afgelopen tijd flink zijn gestegen (joh) en daarom rijden automobilisten al langzamer. Dit om brandstof te besparen.

Eigen verantwoordelijkheid

Als een echte liberaal wijst Wissing erop dat het rijden met een gepaste snelheid de verantwoordelijk van de automobilist zelf is. De staat moet zich daar niet teveel mee bemoeien. En als de staat dat wel doet, dan moet dan in de vorm zijn van het aanleggen van meer asfalt. Dan zijn er minder files en kan je (harder) doorrijden.

Kunnen wij deze minister niet importeren?