Evo met 9 (!) mijl ervaring gaat meer dan 100k opleveren

Deze Mitsubishi heeft bijna geen stap gezet.

Tot en met de negende generatie vind ik de Lancer Evolution een fraaie verschijning. De tiende generatie Evo is in mijn ogen iets té modern gestyled. Zoals gebruikelijk met populaire Japanse auto’s is een onaangetast exemplaar vinden geen gemakkelijke taak. Dit geldt ook voor de Evolution. Een origineel exemplaar vinden waar bijna niet mee is gereden is helemaal onmogelijk, toch?

Fout! Er is tenminste één Evo op deze aardkloot die nog geen 15 kilometer heeft gereden. Het exemplaar wordt momenteel te veil aangeboden op eBay en er wordt gretig op geboden. Het betreft een Evolution MR uit 2006 met slechts negen mijl op de klok. De auto staat in Detroit en begeeft zich, hoe kan het ook anders met zo’n stand, in nieuwstaat.

Er zijn al meer dan 50 biedingen uitgebracht. Liefhebbers met een serieuze portemonnee willen de Evo hebben, want de teller is inmiddels de 100.000 dollar gepasseerd. Het 59ste bod was goed voor een bedrag van 107.955 dollar. De veiling loopt nog tot dinsdag. Een bod uitbrengen doe je hier.