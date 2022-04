Werkgevers: Kilometervergoeding moet NU omhoog!

De tijd van treuzelen is voorbij voor de werkgevers. De kilometervergoeding moet NU omhoog, vinden zij.

Alles wordt duurder, dat is iets wat we de laatste tijd veel te vaak horen. Omdat het helaas ook echt zo is. Alles wordt ook echt duurder. Benzine? Duurder. Gas? Duurder. Patatje met? Duurder. Zonnebloemolie? Duurder.

Op zich hoort een beetje inflatie bij de moderne tijd, maar nu gaat het allemaal wel heel erg hard. Laatst is uitgerekend dat de inflatie dit jaar uitkomt boven de 11%. Dat betekent dus dat je geld ongeveer 11% minder waard wordt. Dan zou het wel fijn zijn als er wat gecompenseerd zou kunnen worden, niet?

Kilometervergoeding moet per direct omhoog

In dit schrijven richten we ons even op de automobilist, we heten niet voor niets Autoblog. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat er al een kleine compensatie door de overheid is doorgevoerd. De brandstofprijzen zijn iets gedaald dankzij een accijns- en BTW verlaging. Het is in elk geval een begin.

Maar het is nog zeker niet genoeg. Vinden ook de werkgevers. Die willen namelijk dat er per direct een verhoging komt van de kilometervergoeding. Zij zien namelijk dt werknemers financieel in de problemen komen, allen maar door naar hun werk te rijden. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Werkgevers willen meer onbelaste compensatie

De huidige kilometervergoeding staat op 19 cent. Dat is al zo sinds 2006 en ook toen was het al aan de magere kant. Kun je nagaan hoe veel te weinig het nu dan is. Er is berekend dat de kilometervergoeding anno 2022 op zo’n 40 cent per kilometer zou moeten liggen om de kosten nog een beetje te dekken.

Dat is dus ruim twee keer zo hoog. En nou willen de meeste werkgevers graag meer vergoeden dan die 19 cent, met de huidige belastingregels is dat niet te doen. Als ze dat nu doen zijn ze namelijk over. elke cent zo’n 20% duurder uit door sociale premies en belastingen. De werknemer houdt er bovendien maar maximaal 50% van de extra vergoeding aan over.

NU omhoog met die kilometervergoeding

Het kabinet heeft aangekondigd dat de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 stapsgewijs gaat stijgen tot 23 cent. Dat is niet alleen te weinig, maar volgens de werkgevers ook te laat. Zij willen dat er NU iets aan gedaan wordt.

Het kabinet heeft laten weten dat een versnelde verhoging wordt meegenomen in het Belastingplan 2023 en al is dat al iets qua tijdswinst, het is nog steeds niet snel genoeg. Maar je weet helaas, als er maatregelen genomen moeten worden die de overheid geld kosten, dan zul je lang moeten wachten.

Tot die tijd is thuiswerken het devies en als je dat vanwege de aard van je werk niet kunt, proberen met de fiets te gaan. Mocht dat ook niet lukken én je wil niet switchen naar een baan dichter bij huis zit er niks anders op dan nog een financieel te moeten bloeden.

Leuker kunnen we het helaas niet maken.

Via het AD