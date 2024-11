Nieuwe BMW M5 moet afvallen en dus is hier een carbonpakket

Of wordt de M5 er juist ‘dikker’ van?

Van deze meeste tuners zijn de strategieën overduidelijk. Mansory bedenkt veelal de minst smaakvolle interieurs en voegt er een emmer koolstofvezel onderdelen voor het exterieur aan toe terwijl Liberty Walk zich zeer weinig druk maakt over drempels. Auto-aanpasser Alpha-N heeft niet zo duidelijk een weg die ze inslaan. De ene keer verbeteren ze de looks van een M2 GT, de andere keer krijgt een Ferrari 488 een motorupgrade.

Deze keer werkt de Duitse tuner met koolstofvezel. Alpha-N heeft een carbonpakketje gemaakt voor de nieuwe BMW M5 G90. Het idee was om maar een paar extra onderdelen aan te bieden, omdat de M5 van zichzelf al een ”bijzonder maar succesvol ontwerp heeft”. De tuner geeft aan dat ze het toch niet konden laten om meer producten aan te bieden. Het extra geld dat ermee verdiend wordt, zal ook een stap in die richting zijn geweest. Of was het uiterlijk van de M5 toch niet zo ”succesvol” als gedacht? Overigens deelt Alpha-N niets over mogelijkheden gewichtsverliezen van de M5.

De aanpassingen aan de BMW M5 G90 van Alpha-N

De tuner biedt twee smaakjes aan die vrij veel op elkaar lijken. Het ene pakketje is verwerkt op het blauwe exemplaar op de foto’s, de andere op de matzwarte M5. We beginnen vooraan waar er een nieuwe lipspoiler en een nieuwe motorkap is geplaatst. Voor de achterkant kun je gaan voor een extra spoilertje op de kofferbakklep. Dit ducktail-achtige vleugeltje moet zorgen voor een ”CSL-look” volgens de tuner. Natuurlijk is er een diffuser van koolstofvezel en zijn er carbonkapjes voor op de uiteindes van de uitlaat.

Zoals je al was opgevallen, is ook de Touring meegenomen in het proces. De station-versie krijgt dezelfde upgrades aan de voorkant. Achterop bevindt de extra spoiler zich uiteraard tegen het dak aan. Je kunt de aanpassingen van Alpha-N aan de BMW M5 G90 nu pre-orderen. Ergens tegen het einde van dit jaar beginnen de leveringen. De prijzen variëren per aanpassingen tussen de €1.370 (voor de kofferklepspoiler) en de €4.400 (voor de motorkap). Je kunt maximaal €9.709 stukslaan.

Foto’s: Alpha-N Performance