EV’s kunnen wat ons betreft de pot op

In een wereld waarin motoren steeds stiller worden en geluid vooral uit speakers komt, is er nog een klein merk dat weigert mee te doen aan die trend. Terwijl de grote fabrikanten hun toekomst in kilowatts en softwareupdates zoeken, werkt ergens in de Amerikaanse Midwest een klein team aan iets dat eerder uit een andere tijd lijkt te komen. Iets wat ruikt naar benzine, olie en eigenwijsheid.

Het bedrijf heet Runge Cars en bouwt alles met de hand. Geen massaproductie, geen plastic bekleding, geen rijen chips en schermen, alleen pure mechanica. En nu hebben ze iets bijzonders gemaakt: een volledig nieuwe, luchtgekoelde achtcilinder boxermotor van 5,3 liter. In een tijd waarin bijna iedereen over elektrificatie praat, is dit regelrechte rebellie. En ja mensen, daar houden wij van!

De motor heeft vier nokkenassen, 32 kleppen en klimt tot 9.000 toeren per minuut. Precieze cijfers over vermogen zijn er nog niet, maar volgens de makers is dat ook niet het punt. Het gaat om beleving, niet om spreadsheets. De motor past in klassieke Porsche-platforms, maar is vooral bedoeld voor de Runge R3, een lichtgewicht sportwagen van nog geen 800 kilo.

De R3 is een ode aan alles wat ooit de reden was waarom mensen verliefd werden op auto’s zeggen ze zelf. Geen hulpsystemen, geen turbo’s, geen knoppen om het geluid nepperig harder te maken. Alleen een gaspedaal, een handgeschakelde zesbak en een motor die doet wat motoren horen te doen: leven.

Runge Cars bouwt er maar een paar, waarschijnlijk voor mensen die nog weten hoe techniek voelt. Niet omdat het beter is, maar omdat het echt is. En dat maakt het in 2025 misschien wel de meest bijzondere vorm van vooruitgang: een stap terug.