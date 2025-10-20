Het is de vraag die menig raceliefhebber bezig houdt. Wordt Max Verstappen dit jaar wel of geen kampioen?

Alle superlatieven zijn al uitgesproken, maar wat deed onze Max Verstappen het weer goed hè, afgelopen weekend? Op 1 klein onderdeeltje na een grand slam. Dat wil zeggen; hij stond op pole in zowel de sprintrace als de hoofdrace, won beide races en reed elke ronde aan de leiding. Alleen de snelste ronde was niet voor Max.

En het is ook niet de eerste keer dat Verstappen laat zien dat hij uit ander hout is gesneden. De zoon van Jos blijft maar winnen de laatste weken, een echt vechtersbaasje dus. En dan steekt direct de opportunistische Hollander de kop op; want wordt Max Verstappen dit jaar weer kampioen, of niet?

Wordt Max Verstappen kampioen, of niet?

Voordat we die vraag -hopelijk- gaan beantwoorden, eerst even naar de actuele stand van zaken. Is het namelijk überhaupt mogelijk dat Max kampioen wordt? Het antwoord luidt ‘Jazeker’, maar een makkie gaat dat niet worden.

Op dit moment ziet de stand er als volgt uit. Oscar Piastri leidt het kampioenschap met 346 punten. Op plek twee staat Lando Norris, hij heeft 332 punten. Vlak daarachter staat Verstappen, met 306 punten. Dat betekent dus 40 punten achter Oscar en 26 punten achter Lando. Dus wat betekent dat?

Er zijn nog vijf races te rijden dit jaar en ook zullen er nog twee sprintraces plaatsvinden. Dit betekent dat er maximaal nog 141 punten te behalen zijn in het kampioenschap. Verstappen moet per weekend gemiddeld acht punten inlopen op Piastri om kampioen te worden in 2025.

Mocht Verstappen alle resterende races, inclusief de twee sprintraces winnen, dan heeft hij aan het einde van het seizoen 447 punten. Als Oscar Piastri in elke wedstrijd als tweede eindigt, komt hij op 450 punten uit. In dit scenario wordt Max dus géén kampioen.

Maar, mocht Norris roet in Piastri’s eten gooien en zelf een paar keer tweede worden achter Verstappen, dan ziet de situatie er meteen heel anders uit. Een tweede plek voor Norris tijdens een Grand Prix zorgt er namelijk voor dat Piastri minstens drie punten extra verliest. En dan wordt het leuk.

Want in het geval dat Piastri in één Grand Prix derde wordt terwijl Verstappen alle races wint, eindigen de twee kemphanen allebei op 447 punten. Maar de titel gaat dan echt naar Monaco -of ging die dat toch al?– mee met Max Verstappen. Natuurlijk zijn er nog scenario’s dat Norris wint en Verstappen tweede wordt, of andere onverklaarbare dingen, maar we houden het even bij dit scenario.

Kortom, zoals gezegd, het kan. Maar de kans is niet heel groot, maar het is wel degelijk mogelijk. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wordt het huilen van verdriet of juist van vreugde? Laat het weten in de comments!