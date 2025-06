Zo worden EV’s ”goedkoper, groener” én is de batterij na een paar minuten vol

Win-win-win!

We kwamen er bij het WK Snelladen al achter dat de laadsnelheden anno 2025 al vrij indrukwekkend zijn. En de volgende ontwikkelingen komen er alweer aan, terwijl er ook al wordt gesproken over 850 kW laden en 400 kilometer na 5 minuten aan de stekker.

Een vooralsnog wat onderschoven oplossing is nog wat simpeler: het wisselen van batterijen. Dat komt vooral doordat het bouwen van stations een vrij prijzige aangelegenheid is. Nio is op dit moment de enige die het groots aanpakt. Het Chinese bedrijf heeft 60 wisselstations in Europa waarvan tien in Nederland. Je hebt er maar drie minuten van je tijd nodig om je lege accu te verwisselen voor een volle.

Inmiddels experimenteert ook Stellantis met het wisselen van batterijen met de Fiat 500e in Madrid die je bovenaan het artikel ziet. Binnenkort kan er nog een speler naar Europa komen die batterijwissels hier wel groot kan maken.

CATL en het batterij wisselen

Voor wie CATL niet kent: het Chinese Contemporary Amperex Technology Co., Limited is de grootste batterijfabrikant ter wereld. Het bedrijf levert onder andere batterijen aan Tesla en Ford en gaat samen met Stellantis een accufabriek in Spanje bouwen à 4,1 miljard euro. We mogen wel spreken van een grote speler.

CATL heeft nu ook zijn ogen gericht op batterij wisselen. Het bedrijf wil dit jaar nog aan de 1.000 wisselstations in China zitten. Over drie jaar moeten dit er 10.000 zijn. ”Daarna kopiëren we dit businessmodel in Europa en andere regio’s”, zegt Li. Volgens de CATL-baas heeft batterij wisselen een ”gigantisch potentieel” in Europa.

Batterij wisselen maakt EV’s goedkoper, of niet?

Bij het batterij wisselen krijg je te maken met het Battery-as-a-Service (BaaS)-principe. Dit wil zeggen: je koopt de EV zonder batterij en huurt er steeds eentje als je er een nodig hebt. Daarmee haal je het duurste onderdeel van de EV letterlijk uit de auto en is de aanschafprijs van een elektrische auto een stuk kleiner.

Zolang je niet rijdt, is dit inderdaad goedkoper. Wil je de EV gebruiken? Dan ga je betalen voor de huur van de batterij. Hoe duur CATL dit wil maken, is niet bekend. Bij Nio betaal je minimaal € 169 per maand. Naar verloop van tijd is de huur wel duurder geworden dan de prijs van je EV inclusief accu.

Makkelijker recyclen

CATL belooft dat het bedrijf 100 procent van grondstoffen als nikkel, kobalt en mangaan kan hergebruiken. Dankzij batterijwissels kunnen batterijen makkelijker verzameld worden bij een swapstation in plaats van los bij elke afgeschreven EV. Deze recyclingmethode kan naar Europa komen, maar door strenge regels wordt het wel moeilijk volgens Li.

Kortom, batterij wisselen kan een grote rol gaan spelen in de toekomst van de EV. Zeker wanneer CATL echt flink gaat investeren. Met meer automerken die gebruik gaan maken van de CATL-batterijen zullen er meer elektrische auto’s komen die gebruik kunnen maken van de wisselstations.

