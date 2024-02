Tesla Model 3 voor VEEL minder dan 15 mille

Ja, de Tesla Model 3 gaat binnen afzienbare tijd veel minder dan 15 mille kosten.

Ondanks dat de Model 3 zeker niet de eerste Tesla was, was het wel het eerste model waarmee Tesla enorm grote aantallen scoorden. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze met de Model S en Model X auto’s leerden bouwen en met de Model 3 dat geperfectioneerd hebben.

Eind 2019 – jullie weten het nog ongetwijfeld – was het HET jaar van de Model 3. In recordtijd werd er een recordaantal van afgeleverd. Natuurlijk, dat moest ook wel om gebruik te kunnen maken van interessante incentives (geen MRB, lage bijtelling van 4%). Maar dan nog. In december van dit jaar komt er een einde aan de voordelen van de Tesla Model 3 uit die periode.

Prijs Model 3 ver onder de 15.000 euro

Dat betekent dat de markt overspoeld gaat worden met de Model 3 en niet zo’n klein beetje ook. Volgens Frank Tanke (Country Director van Autorola Nederland) kunnen we straks echt voor heel erg weinig geld in een Model 3 rijden. Dat zegt hij tijdens de Nationale Autoshow tegen Meindert en @Wouter (jullie niet onbekend). De markt gaat dermate verzadigd raken dat de prijzen echt tot een dieptepunt zullen dalen.

De verwachting is dat de vanafprijs ‘ver onder de 15.000 euro’ komt te liggen. En natuurlijk, dat geldt dan ongetwijfeld voor de meest eenvoudige uitvoering, maar dan nog. Dan heb je een 5 jaar oude D-segment sedan met voldoende pit en best wel aardige rijeigenschappen.

Tuurlijk, de bouwkwaliteit is karig, maar voor dat geld maakt het niet uit! Leasemaatschappijen kunnen overigens ook proberen om via een private lease-constructie de auto’s weer in te zetten. Volgens de Country Director van Autorola Nederland moet je denken aan termijnbedragen van 300 euro per maand.

Effect op de markt

Dit gaat natuurlijk een effect hebben op de rest van de markt. Want ondanks dat een Nissan Leaf, Kia e-Niro of Renault Zoe totaal geen concurrent is, zullen die auto’s ook hinder ondervinden van het enorme aantal Tesla Model 3’s dat er aankomt. Want ja, als je een Model 3 voor minder dan 15 mille kunt vinden, moet een even oude e-Golf of i3 nóg minder opbrengen.

Niet massaal naar het buitenland

Maar gaan al die auto’s dan niet naar het buitenland? Nou, nee. Iedereen kan nog wel de verhalen met de Civic Hybrids en Outlander PHEV’s herinneren die massaal de grens over gingen. De verwachting is dat dat nu niet het geval zal zijn. Dat komt omdat je met hybrides natuurlijk ook gewoon normaal op benzine (of diesel) kunt rijden. Met een Model 3 MOET je wel laden en er zijn zat landen waar het laadnetwerk nog niet zo goed is als hier.

Dus mocht je nog een leuke sportsedan zoeken met rijke uitrusting, puike prestaties en achterwielaandrijving: binnenkort staat de Model 3 voor je klaar! Tip van Wouter: check wel eventjes de garantie, met name voor de accu. De vervanging ervan zal waarschijnlijk ook wel 15 mille gaan kosten. Enfin, de uitzending kun je hier beluisteren! Check de video hieronder waar @michel vertelt waar je op moet letten bij de aanschaf van zo’n Musk-Mobiel in ons Model 3-aankoopadvies:

Fotocredits: eerste Model 3’s in Nederland door @stephane8200 (hallo Stephane!) via Autoblog Spots!