Mercedes-Benz CLE op komst, doet CLK na

De Mercedes-Benz CLE is een nichemodel dat meerdere nichemodellen moet gaan vervangen. Dat klinkt best bekend.

Voor de meeste petrolheads is wel duidelijk hoe Mercedes haar gamma heeft ingedeeld. Maar voor iemand die iets minder ‘in the know’ is, kan het keuzemenu in de configurator wel heel erg verwarrend zijn. Alsof je in een witgoedwinkel staat te kijken naar hallen vol met wasmachines: weet jij welke de beste keuze voor jou is?

Snoeien in het gamma

Zoals we weten is Daimler onder leiding van Ola Kallenius lekker aan het snoeien in het gamma. Er is gewoonweg te veel overlap en de aantallen zijn domweg te laag om de modellen allemaal in de showroom te zetten. Zo kan gisteren kan Ome @jaapiyo jullie vertellen dat de S-Klasse Cabriolet en Coupé géén opvolger zullen krijgen.

Mercedes-Benz CLE

Wat dat betreft is het bericht van onze Italiaanse collega’s van Autoblog.it een opmerkelijke. Volgens hen komt Mercedes met een nieuw model: de Mercedes-Benz CLE. Het is opmerkelijk dat Mercedes enerzijds aan het snoeien is terwijl er aan de andere kant een nieuw nichemodel moet bijkomen. Maar er zit logica achter.

Nieuwe niche-familie

De Mercedes-Benz CLE wordt een nieuwe niche-familie die meerdere niche-families moet vervangen. De nieuwe Mercedes-Benz CLE komt er als vierdeurs coupé, vijfdeurs Shooting Brake plus een tweedeurs Coupé en Cabriolet. Yes: de shooting brake keert terug. Nog een keer yes: de auto zal een achterwielaangedreven basis hebben.

CLE

De Mercedes-Benz CLE-familie vervangt in één keer een hele hoop andere Mercedessen, namelijk de C-Klasse coupé, C-Klasse Cabriolet, E-Klasse Coupé en E-Klasse Cabriolet. Over de CLS wordt met geen woord gerept. Maar als deze plannen kloppen, dan lijkt er weinig plaats te zijn voor de CLS, dat immers ook een variant is van de E-Klasse. Tegenwoordig heeft Mercedes de AMG GT 4-Door, dat óók al een vierdeurs coupé is op basis van de E-Klasse.

2023

Het zal nog wel even duren voor het zover is en we de Mercedes-Benz CLE kunnen verwelkomen. De Italiaanse kwaliteitspublicatie spreekt van introductiejaar 2023. Dat klinkt vrij aannemelijk, daar de Cabrio en Coupé-versies van de E-Klasse net zijn gefacelift. Die kunnen dan nog een paar jaar mee voordat ze worden uitgefaseerd.

Mercedes-Benz CLK

Het is overigens niet voor het eerst dat Das Haus een model plaatst tussen de C- en E-Klasse. De CLK was ook al zo’n tussenmodel. Deze was voorzien van C-Klasse techniek, maar visuele kenmerken van de E-Klasse.