MINI John Cooper Works GP met 306 pk is hier

Het heeft even geduurd!

Eindelijk, eindelijk. MINI heeft het doek getrokken van de nieuwe John Cooper Works GP. De hot hatch beleeft zijn wereldpremière op de Los Angeles Auto Show en it’s been a long time coming om er maar meteen een toepasselijke uitspraak in te gooien.

Aan het begin van deze zomer begon MINI met het teasen van de nieuwe John Cooper Works GP. Tijdens de 24u van de Nürburgring mochten media, waaronder Autoblog.nl, kennismaken met een prototype van de MINI. De locatie was niet toevallig uitgekozen. Het is deze hot hatch die een tijd van 07:56:69 wist neer te zetten op de Nordschleife.

En nu is de JCW GP dan hier. Met 306 pk en 450 Nm koppel uit een tweeliter viercilinder turbomotor behoort dit model tot het groepje zeer krachtige MINI’s, bijgestaan door de eerder dit jaar gepresenteerde JCW Clubman en JCW Countryman. Gekoppeld aan een 8-traps Steptronic automaat doet de JCW GP 0-100 km/u in slechts 5,2 seconden. De topsnelheid is niet begrensd en komt uit op 265 km/u. Meer dan 300 pk vergt serieuze hardware om het vermogen in goede banen te leiden. De JCW GP heeft dan ook een mechanise sper op de vooras. Met deze ingrediënten zal deze MINI sterk gaan concurreren met de Renault Mégane R.S. Trophy-R.

Enkele belangrijke kenmerken van dit model zijn de krachtigere remmen, een nieuw sportiever uitlaatsysteem, 10 mm verlaging ten opzichte van een John Cooper Works, een opvallende achterspoiler en een interieur met slechts twee stoelen.

MINI gaat de nieuwe John Cooper Works GP in een oplage van 3.000 stuks maken. De eerste leveringen vinden in maart 2020 plaats. Een Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend.