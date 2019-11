Duitsers maken 800 pk monster voor 4.000 euro

Toegegeven, het basis product deed het al lekker qua pk's.

Ergens is een snelle SUV waanzinnig zonde van alle mooie techniek. Dan heb je de sterkste motoren, de meest efficiƫnte automaten en de meest geavanceerde aandrijfsystemen. Vervolgens bouw je daar een veel te grote en veel te zware auto omheen.

Toch is dat bij de Jeep Grand Cherokee minder het geval. Het is geen pretentieuze mode-hatchback, maar een goudeerlijk rauwdouwer. De gebruikte techniek is niet in alle gevallen erg subtiel, doch wel effectief. De Grand Cherokee SRT biedt al veel spektakel, de zogenaamde ‘Trackhawk’ is doet dat nog een paar schepjes bovenop. Bekijk hier de rijtest met de Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Nu heb je met een standaard Trackhawk al weinig te klagen hebben, er zijn altijd een mensen die meer wensen. Die worden op hun wenken bediend met deze creatie van B&B Automobiltechnik. Voorheen was B&B voornamelijk gericht op producten van de Volkswagen Group, tegenwoordig doen ze veel meer merken, waaronder ook Jeep en dus deze Trackhawk.

De motor wordt lichtjes on der handen genomen middels een Stage II motorkit. Deze kost zoals de titel aangeeft precies 800 pk en kost 3.950 euro. Dat lijkt enorm veel vermogen voor enorm weinig geld, maar vergeet niet dat de Grand Cherokee SRT Trackhwack standaard al 707 pk te vergeven heeft. Qua koppel ga je er ook flink op vooruit, want je hebt nu 985 Nm tot je beschikking. Er zijn distributievrachtwagens die het met minder moeten doen.

Uiteraard heeft deze tuning een gunstige uitwerking op de prestaties. Van 0 naar 100 km/u sprinten gaat nu in 3,4 seconden, drie tienden sneller dan voorheen. De topsnelheid is nu ‘meer dan 300 km/u’. Dat moet spannend zijn, om zowel de Grand Cherokee op de weg te houden en niet te kijken naar de brandstofmeter.

Om te zorgen dat de wegligging beter is, monteert B&B een eigen verlagingskit, waarmee de Trackhawk 50 mm dicht op het asfalt staat. Ook zijn er nieuwe velgen (22 inch) en banden leverbaar. Om te zorgen dat het geheel beter klinkt, kun je er ook voor kiezen een roestvrijstalen sportuitlaat met twee dubbele pijpen te monteren.