Exotische Morgan boort zich in vangrail op de A30

Op de A30 voltrok zich vandaag een klein drama met een zeldzame Morgan. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd.

Een auto in de kreukels rijden is altijd pijnlijk, ook als er geen fysiek letsel is. Dat geldt des te meer als het een zeldzame auto is. Dat was vandaag het geval, want een van de weinige Morgans die er in Nederland rondrijden is gecrasht.

Dit betreurenswaardige voorval vond aan het begin van de middag plaats op de A30 bij Barneveld. Ondanks het wisselvallige weer van vandaag reed de eigenaar gewoon lekker met het dakje open. Een echte cabrioliefhebber dus. Helaas sloeg het noodlot toe, en niet in de vorm van regen. De Morgan reed tegen een vrachtwagen en kwam vervolgens tegen de vangrail tot stilstand.

De vrachtwagen lijkt nog volledig intact, maar de Morgan is er helaas slechter aan toe. De auto heeft linksvoor een flinke optater gekregen en is met de rechterkant in de vangrail geschoven. De schade is dus aanzienlijk. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, dat is het belangrijkste.

De auto heeft misschien nog wat toelichting nodig, dus die zullen we even geven. Het gaat hier om een Morgan Aero 8 Series 4. Dit is nog een redelijk recente Morgan. De auto dateert uit 2010 om precies te zijn. Er is dan ook geen hout aan te pas gekomen, deze roadster staat gewoon op een aluminium chassis. De eigenaar heeft er in 2010 €140.000 voor betaald.

De Aero 8 is door de jaren heen met verschillende V8’s geleverd. In het geval van de Series 4 is dat de ‘N62B48’ van BMW. Deze 4,8 liter grote V8 met 362 pk kennen we uit de E60 550i en de 650i en 750i uit dezelfde periode. Uiteraard is de Morgan een stuk rapper met dit blok, want deze roadster weegt maar 1.120 kg.

Van de Morgan Aero 8 Series 4 zijn er in totaal maar een kleine 180 gebouwd. Daarvan staan er voor zover wij weten maar twee op Nederlands kenteken. Dit is dus een hele exclusieve verschijning, wat het ongeluk van vandaag extra zuur maakt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat er een Morgan crasht in Nederland. Twee jaar geleden maakte een gloednieuwe Morgan Plus 6 een zware klapper tijdens een proefritje in Utrecht.

Foto’s: Persbureau Midden Nederland