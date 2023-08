Exotische sedan met 300 pk V6 kan van jou zijn

Uit de categorie ‘ken je deze nog?’, een uiterst premium sedan met een 300 pk sterke V6 die als occasion zo van jou kan zijn!

Vorige week hadden we een auto die onbedoeld een exoot is als de occasion op zaterdag. De Infiniti Q60 3.0t was een dure aanbieding en dat zorgde ervoor dat maar een handjevol mensen in Nederland zo’n auto kochten. Vandaag hebben we iets dat erop lijkt, maar nog exotischer is. Dit is de Hyundai Genesis.

Hyundai Genesis

Er is iets raars aan de hand. Want de Hyundai Genesis ken je vast en zeker, maar dan als achterwielaangedreven coupé met V6. Die is namelijk in Nederland geleverd en alhoewel het geen gigantisch succes was, het is best een toffe frisse wind uit een toen nog ietwat onbemind Hyundai. Maar dat was officieel de Hyundai Genesis Coupé. In Zuid-Korea verviel de Hyundai-naam al vrij snel om de Genesis Coupé ietsje meer hoogwaardig aan te laten voelen. Er was dus ook een Genesis Sedan. Een grote, wulpse premium-sedan op een achterwielaangedreven platform, vooral bedoeld voor de Koreaanse en Amerikaanse markt.

De marketing van de Genesis Sedan was ietwat vreemd. Zoals gezegd was Genesis al een soort merknaam op de Genesis Coupe in Zuid-Korea, waar ook geen Hyundai-logo te vinden was. Voor de Genesis Sedan gold bijna hetzelfde. Op het stuur, de voorkant en de naafkapjes is geen Hyundai-logo te bekennen, wel een gevleugelde badge als Genesis-logo. Toch was er achterop nog een Hyundai-logo te zien en heet de auto officieel ook nog Hyundai Genesis. Met een milde facelift in 2016 werd Genesis de merknaam en het model G80, waaruit uiteindelijk het nieuwe premiummerk van Hyundai genaamd Genesis uit voortvloeide.

Geen Nederlands succes

Zo’n gigantische luxe boot van een merk als Hyundai was een moeilijk verkooppraatje in Europa en al helemaal in Nederland. Sterker nog: er staan maar een stuk of zes Genesis sedans op Nederlands kenteken en vijf daarvan zijn geïmporteerd. De zesde is deze: een origineel Nederlandse Hyundai Genesis Sedan: de enige! Hyundai Nederland had deze Genesis in hun vloot om de Nederlander kennis te laten maken met deze luxueuze sedan, maar importeerde hem niet officieel. Dat kon wel, als je echt serieuze interesse had. Drie keer raden hoe veel mensen echt serieuze interesse hadden in een 111.160 euro kostende sedan van Hyundai. Als je de reden wil dat Genesis als merk nog niet op de Nederlandse markt zit, dan hebben wij het vermoeden dat deze ex-demo één van de grootste redenen is.

Totaalplaatje

Als occasion zit je echter naar best een tof totaalplaatje te kijken. Een enorme sedan met in dit geval vierwielaandrijving en de 3.8 liter V6. Die motor is wel de reden dat de auto anno 2015 compleet uit alle vormen van milieutegemoetkomingen en bijtellingen werd geprijsd, maar dan nog. Hij leverde wel gewoon 315 pk en 361 Nm. 0 naar 100 ging daardoor in 6,5 seconden.

Bijkomend voordeel: dit is dus een auto waarmee Hyundai zich wilde profileren als fabrikant van luxueuze sloepen. Als demo-auto kom je daar enkel mee weg als je er dan ook een technisch paradepaardje van maakt. Vandaar dat vrijwel elke optie die je kon krijgen op de Hyundai Genesis ook op dit exemplaar zit. Verwarmde en geventileerde stoelen, een panoramadak dat open kan, 360-graden camera, adaptieve cruise control, Premium Audio van Lexicon, soft-close deuren: de lijst gaat door en door.

Kopen

Volgens het kentekenrapport heeft deze auto nog nooit een privé-eigenaar gehad, enkel twee importeurs en een autobedrijf. Toch is er 40.786 kilometer mee gereden in acht jaar tijd. Zoals gezegd is de cataloguswaarde van deze zeer aangeklede Hyundai Genesis 111.160 euro geweest.

Deze Hyundai sedan met V6 moet echt je ding zijn, maar voor 31.985 euro wordt het al een goede aanbieding. En dan kun je echt zeggen dat je iets unieks hebt, namelijk de enige nieuw geleverde Hyundai Genesis in Nederland. Een echte exoot! Kopen kan uiteraard op Marktplaats.