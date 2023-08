Sportcoupé met handbak en kofferbak – AB Advies

Speciaal voor een grijzende en grijnzende medewerker zoeken we nieuw transport, een sportcoupé met handbak. En het moet een beetje praktisch zijn, graag.

Het voordeel van werken voor Autoblog betekent dat de scheidingslijn tussen hobby en werk heel erg dun. Zie het als een persoon werkzaam in een warme buurt die óók nog eens een geweldig huwelijk heeft. Bij ons is dat natuurlijk niet anders. Nu zijn wij gevestigd in Berkel en Rodenrijs, maar onze werkzaamheden en hobby’s kennen overeenkomsten.

Zo was ondergetekende op de redactie in gesprek met @wouter, die net als elke andere collega constant nadenkt over een andere auto. Nu is dat niet vreemd, ook Nicolas, Machiel en de rest wisselt vrij vlug van voertuig.

Praktische sportcoupé met handbak

Maar Wouter zit een beetje twijfelen. Hij heeft namelijk een 911 Carrera (goh) en zit te kijken naar een eventuele opvolger. Nu is zijn 996.2 nét behoorlijk af: Ruby Stone red, dikke BBS-patta’s en het PCCM navigatiesysteem met Apple CarPlay. Maar ja, het kriebelt altijd wel een beetje.

Nu kwam hij (net als veel anderen) erachter dat de beste opvolger voor een 996 een 997 is. Dat zou dus een kort gesprekje kunnen worden. Maar Wouter heeft eigenlijk twee hele simpele eisen: er moet een handbak in zitten én hij moet achterwielaandrijving hebben. Wat is zou dan een goede opvolger voor de 996 zijn?

De wensen en eisen voor een praktische sportcoupé met handbak hebben wij uit onze duim gezogen en kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: BMW 530i Touring, Porsche 911 Carrera (daarvoor BMW M135i, Audi S4, TT) en een 130i met/van Michael. Koop / lease: Koop Budget: 50 mille (moet er wel iemand 50K bieden voor die roze 996) Jaarkilometrage: Tot 15.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Diesel, maar dat wil Wouter niet toegeven Reden aanschaf andere auto: Twee 0.0’tjes te veel op dus weer aan het dagdromen. Gezinssamenstelling: 1 vrouw, 2 kinderen Voorkeursmerken / modellen: Iets dat fun is, er tof uitziet en een klein beetje praktisch is No-go merken / modellen: Lynk & Co, Lexus, Maserati.

Qua kosten:

Verbruik via Spritmonitor

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders (hoogste en duurste weggestreept), gerekend met 15 schadevrije jaren,

Brandstofprijs via United Consumers (€2,38 voor Premium benzine))

MRB via belastingdienst.

BMW 1M Coupé (E82)

€ 49.900 (Duitsland, particulier)

2012

60.000 km

Wat is het?

Bij BMW kun je héél veel kanten op met dit budget voor een sportcoupé met handbak: M2, M3 E46, Z4 M Coupe, we vonden zelfs een M6 met handbak in het budget. Maar in principe is er maar eentje die je moet overwegen: de BMW 1M Coupé. Die valt namelijk precies in de eisen. Het is in feite de allerdikste 1 Serie, dus het interieur van de 1M zal je bekend voorkomen, maar je hebt een bruikbare achterbank en kan er eventueel met vier personen inzitten. Ook is er voldoende bagageruimte. De auto is onopvallend genoeg om even te parkeren, maar de kenner ziet dat je iets bijzonders hebt.

Hoe rijdt het?

Ge-wel-dig. Mensen die referen dat dit geen echte ‘M’ is, zijn geen echte autoliefhebber of kenner. Het maakt namelijk niet uit. De besturing is hier nog hydraulisch, niet elektrisch. Dus je hebt zowaar stuurgevoel! Het chassis zou niet moeten werken (het is een samenraapsel van onderdelen van andere modellen), maar het werkt wel. Dwars gooien? Geen probleem. Gewoon rustig cruisen: kan ook. Blaffen over de Autobahn? Je krijgt standaard een abonnement op de linkerbaan. Deze auto kan alles.

Kosten BMW 1M Coupé

Verbruik: 1 op 8,79

Brandstofkosten: € 388 p.m.

Gewicht: 1.470 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82 p.m.

Verzekering: € 105 p.m.

Kosten per maand: € 575

Onderhoudsprognose

De motor is de N54 die collega @Machielvdd bijvoorbeeld ook in zijn Z4 heeft liggen en dat is een motor met de nodige aandachtspunten. Maar laten we eerlijk zijn, als je 2.500 euro apart laat liggen of het preventief aanpakt, dan ben je er al af. Eventueel kun je de motor ietsje kietelen, deze blokken lenen zich daar heel erg goed voor. Verder is het qua onderhoudskosten best te doen. Het is immers een 1 Serie en ondanks dat er heel erg dikke onderdelen opzitten (M3 achteras bijvoorbeeld), is het kosten heel erg goed te doen.

Afschrijvingsprognose

De verkoper zal zeggen dat de auto alleen maar meer waard wordt. Dat is niet helemaal onwaar, want in tegenstelling tot veel andere BMW’s stijgt de 1M lichtjes. Het is wel even zaak om goed op te letten welke prijs je zelf gaat betalen ervoor. Voor 50 mille heb je in Nederland een exemplaar met meer dan een ton op de klok. In Duitsland vonden we voor dat bedrag meerdere exemplaren met aanzienlijk minder kilometers en beter omschreven historie. Het is wel handig dit goed uit te zoeken in verband met de restwaarde.

Porsche 718 Cayman (982C)

€ 48.489

2016

80.000 km

Wat is het?

Eigenlijk de 718 zoals deze nu ook in de Porsche-showroom staat. Toen de auto net nieuw uit kwam op de markt, was de gehele wereld in shock. Een viercilinder in Cayman! Blasfemie! Maar ondanks dat de auto niet zo lekker klinkt als die zescilinder, zijn er voldoende voordelen. Je hebt een modernere auto met een nog fraaier interieur. Ook ziet de auto er nog wat scherper uit.

Hoe rijdt het?

Beter dan iedereen toe durft te geven. Ja, het geluid is anders, maar het is wel uniek en in het echt aanzienlijk leuker dan op de speakers. Sowieso, een sportuitlaatje doet wonderen. De besturing is echter aanzienlijk beter, Porsche had elektrische stuurbekrachtiging bij de 991.1 en 981.1 niet goed onder de knie met doodse en kunstmatige besturing. Oh, en laten we de prestaties niet vergeten. Zelfs de Cayman zonder S is eindelijk echt snel. Sterker nog, met een paar kleine modificaties kun je het oude model met S helemaal zoek rijden. Die fabelachtige wegligging is overigens gewoon aanwezig. Tenslotte is het een geweldig compromis tussen een raszuivere sportwagen en dagelijks inzetbare auto. De ideale sportcoupé met handbak, dus! Over die handbak: de PDK is dermate goed dat je die ook kunt gebruiken.

Kosten Porsche 718 Cayman

Verbruik: 1 op 10,43

Brandstofkosten: € 285 p.m.

Gewicht: 1.310 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65 p.m.

Verzekering: € 90 p.m.

Kosten per maand: € 440

Onderhoudsprognose

Laten we het positief beschouwen: de goedkoopste Porsche die je maar kunt rijden! Maar een Porsche blijft een Porsche. Dat betekent prijzige onderdelen en duur onderhoud. Veel techniek is ook nog eens specifiek voor dit model of deelt ‘ie met de duurdere 911. Dat gezegd hebbende, dit zijn puik gebouwde auto’s en qua betrouwbaarheid staan ze hoog aangeschreven.

Afschrijvingsprognose

Dat is een lastige, want de viercilinder modellen zijn vaak nogal verguisd. Maar ja, liever een viercilinder dan een elektromotor (zoals bij de volgende generatie) als je een beetje beleving wil. Onze inschatting is dat de auto nog eventjes zal afschrijven, maar niet zo hard als de eerste paar jaren. Mensen zullen erachter komen dat dit eigenlijk stiekem heel erg goed rijdt. De zeer tegenvallende nieuwverkopen zorgen voor weinig aanbod en dat kleine beetje vraag is dan al voldoende om de prijs iets te doen laten stijgen.

Jaguar F-Type S (X152)

€ 42.500 (Duitsland, particulier)

2015

65.000 km

Wat is het?

Misschien wel de mooiste auto van de afgelopen twee decennia. De Jaguar F-Type was er aanvankelijk alleen met een achttraps automaat. Nu is dat een heel erg goede transmissie, dus erg is dat niet. Later kwamen er meer uitvoeringen voor deze fraaie Jaguar, waaronder met vierwielaandrijving en een handbak. Het is de zelfde Getrag die je in diverse BMW’s tegenkomt. Qua motor moet je de handbak altijd combineren met de V6 met 340 of 380 pk, alhoewel we een speciale editie met 400 pk vonden. Ten opzichte van de Roadster heeft de coupé ook nog eens een heel erg bruikbare bagageruimte.

Hoe rijdt het?

Iets meer old school dan de Porsche. De V8 is leuker, maar eigenlijk te veel voor het chassis. Deze V6 is een goede match. De handbak is niet de allerfijnste in zijn soort, maar het is tenminste een handbak en dat geeft al veel lol. De motor is serieus krachtig, alhoewel deze spectaculairder klinkt dan dat de prestaties zijn. Dat zorgt er wel voor dat je veel lol hebt en dat er veel mensen naar je kijken. Je kunt er overigens prima elk dag mee rijden.

Kosten Jaguar F-Type

Verbruik: 1 op 7,67

Brandstofkosten: € 388 p.m.

Gewicht: 1.584 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91 p.m.

Verzekering: € 135 p.m.

Kosten per maand: € 614

Onderhoudsprognose

De F-Type is heel indirect de opvolger van de XJ-S. Die auto was nogal onderhoudsgevoelig. Dat ging al veel beter met de XK8 en later de XK. De F-Type heeft als voordeel dat veel techniek die ook gebruikt wordt in de XE en XF. Goedkoop zal het nooit worden, maar voor een exotische sportcoupé met bijna 400 pk en handbak valt er niets te klagen. Check ook zeker even ons F-Type aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

De meeste F-Types schrijven redelijk af. Ze zijn redelijk goed verkocht. Het grootste probleem is dat het aanvankelijk een Cayman-concurrent was totdat Jaguar de prijs toch hoger moest inschalen. Toen was het ‘ineens’ een 911-concurrent. Zo’n heet item als de 911 is de F-Type niet. Maar… een goed uitgeruste coupé met handbak zal altijd iets van een waarde vertegenwoordigen.

YOLO: Chevrolet Corvette Z06 (C6)

€ 45.995

2007

105.000 km

Wat is het?

Misschien de meest ultieme Corvette ooit gebouwd. De C6-generatie was eentje die zich behoorlijk kon meten met de gevestigde orde, zonder zijn Amerikaanse charme te verliezen. Dankzij een eenvoudige docht briljant uitgevoerde bouwconstructie is de Corvette licht, eenvoudig en oersterk. Het hoogtepunt is de aluminium 7 liter motor. Dan denk je ‘dat is een grote motor’, maar het tegendeel is waar. Het is een heel compact blokje: per cilinder heeft ‘ie maar twee kleppen en er is slechts één centrale nokkenas. Dit betekent dat de motor erg laag is. In het geval van de ZO6 zit ‘ie nog lager en verder naar achteren.

Hoe rijdt het?

We zullen er niet omheen draaien, een tikkeltje spannend. Er is een 7 liter V8, jouw rechtervoet en twee 335-brede Goodyears die het mogen oplossen. Het is dus ook minder een geschikte auto om elke dag mee boodschappen te doen. De motor is goed voor 515 pk en dat merk je. Deze auto haalt op zijn sloffen 300 km/u en een beetje aandringen en 330 km/u is ook geen probleem. Dat is bijna Brabus-territorium. De rauwe randjes moet je wel zijn als de charme. Dit is geen Nissan GT-R of elke moderne auto met 500 pk. Wen er maar aan dat er een pertinent bruin streepje te vinden is in je modieuze boxershort.

Kosten

Verbruik: 1 op 7,19

Brandstofkosten: € 414 p.m.

Gewicht: 1.420 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 74 p.m.

Verzekering: € 135 p.m.

Kosten per maand: € 623

Onderhoudsprognose

Dit klinkt heel erg vreemd, maar Corvettes zijn eigenlijk behoorlijk onderhoudsvriendelijk. Die LS-motoren kennen geen lagerissues en heel veel dingen die kapot gaan bij de concurrentie, is niet aanwezig op de motor. Daarbij is de Corvette relatief licht, dus je belast de boel niet. Wel is het zo dat het een naar Corvette-maatstaven een exoot is, dus er zijn zat model-specifieke onderdelen die aandacht behoeven.

Afschrijvingsprognose

In principe is alles onder de 50 voor een Z06 erg goedkoop. De meeste concurrenten van deze auto kosten minimaal het dubbele. Maar ja, die kamen niet uit Kentucky. Dat gezegd hebbende, in zijn er voldoende US-autoliefhebbers.

Conclusie sportcoupé met handbak

Het klinkt stom, maar eigenlijk moet je blijven rijden in de 911 die je al hebt. Die auto ken je, is techniek helemaal bij en heeft een paar toffe upgrades die je ongetwijfeld ook op je volgende auto wil. Dat gezegd hebbende is die 718 Cayman een interessante aanbieding als je een toffe sportcoupé met handbak zoekt. De Cayman is al 7 jaar ongewijzigd in productie en is nog altijd erg fraai om te zien. Het heeft de badge en uitstraling. Sterker nog, stiekem is een Cayman ietsje cooler. Er zit een hoop potentie in het is een originele keuze.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!