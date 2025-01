Snelle station voor minder dan €10k? Ga voor deze Passat VR6

De tweede VW-station met de bekende zescilinder.

Het voelt alsof de VR6 al een hele poos niet meer onder ons is, maar schijn bedriegt. Tot december vorig jaar kon je nog gewoon een Volkswagen Talagon, Teramont of Audi Q6 bestellen met een spiksplinternieuwe VR6-motor. Je moest daarvoor wel naar China gaan. Ook daar is de productie van de legendarische zescilinder inmiddels gestopt. Gelukkig staan er nog genoeg pareltjes op Marktplaats met deze krachtbron. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Volkswagen Passat Variant met VR6 uit de B4-generatie die te koop staat?

Verkoper i-Cars noemt deze Passat ”een van de eerste VR6-modellen van de Volkswagen Groep”. Da’s niet helemaal waar. Een generatie eerder, de Passat B3, had ook al een VR6. Zelfs de stationversie genaamd Variant kwam er met de bekende zescilinder. Desalniettemin is de B4 VR6 een toffe gezinsbak.

Specificaties van de Volkswagen Passat (B4) Variant met VR6

Nee, er veranderde niet bijster veel tussen de B3- en B4-generatie. Je mag het best zien als een uitgebreide facelift. Voor de VR6 moest je vragen om een Passat Exclusiv. Je kreeg dan een 2.8-liter zescilinder met 12 kleppen. Het blok produceert 174 pk en 235 Nm. In deze variant doe je 8,9 seconden over het sprintje naar 100 km/u en de topsnelheid is 218 km/u.

Het exemplaar dat te koop staat op Marktplaats is gebouwd in 1994, een jaar nadat de productie begon. In de ruim dertig jaar dat ie bestaat, is hij nog maar in het bezit geweest van twee eigenaren. Deze Passat begon zijn leven als showroommodel in Berlijn en werd in 1996 verkocht. Een jaar later ging de VW door naar de volgende eigenaar, die hem vervolgens 27 jaar in bezit hield. In al die jaren zijn er 154.380 kilometers mee gereden. Valt mee, toch?

Wat kost de snelle Passat-station op Marktplaats?

Inmiddels staat de Volkswagen op Nederlandse platen. De APK loopt tot 26 april 2025. I-Cars heeft de Volkswagen Passat Variant met VR6-motor te koop staan voor € 9.950,-. Het is op dit moment de enige Passat B4 Variant Exclusiv die op Marktplaats te koop staat. Breng jij een bod uit of ga je liever voor een modernere Passat met VR6?

