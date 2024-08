Je bus bovenop een Porsche parkeren. Waarom zou je daar moeilijk over doen?

Afhankelijk van waar je bent, zie je ze behoorlijk vaak rondrijden. Porsches en bestelbusjes van koeriers. In bepaalde delen van ons land strijden deze twee vervoersmiddelen om de titel ‘meest gespotte automobiel’. De Porsche voor de verwende consument, de bus voor het afleveren van bestelde goederen voor die Porscherijder.

En dan kan er weleens iets misgaan. je kan je bus bijvoorbeeld bovenop een Porsche parkeren. Foutje, maar kan de beste overkomen. Die auto’s zijn ook zo laag en in principe fungeren ze prima als schans.

En als je denkt dat ik dit allemaal verzin, zit je ernaast. We hebben bewijs van een bus die bovenop een Porsche geparkeerd staat.

Je parkeert je bus bovenop een Porsche. Mag dat?

Het gebeurde namelijk in Noord-Frankrijk. Een koerier parkeerde zijn bus daadwerkelijk bovenop een Porsche. Een 911 van de 991 generatie, als mijn geoefende autospottersoog me niet in de steek laat. En om eerlijk te zijn, kwam hij nog best ver.

Een Franse pakket bezorger had zich klemgereden in een smal straatje en je weet; tijdverlies is dodelijk voor koeriers. Dus ging de bus in zijn achteruit en werd er een flinke dot gas gegeven.

Helaas had de chauffeur daarbij niet gezien dat er een Porsche met Belgisch kenteken vlak achter hem stond . De zware bus reed letterlijk over de Porsche en bleef op de voorklep staan. Sterker, hij kwam tot halverwege de voorruit, maar rolde een klein stukje terug.

De passagiers van de Porsche schrokken zich een spreekwoordelijk hoedje, maar raakten gelukkig niet gewond. Wat niet gold voor de Porsche, die raakte zo beschadigd dat hij moest worden afgesleept.

Vervelend natuurlijk, maar gelukkig alleen materiële schade. Geluk bij een ongeluk, je hebt voortaan wel een goed verhaal voor in de kroeg. En dat geldt zowel voor de Porscherijder, als voor de bestuurder van de bus.

Met dank aan Hans voor de tip!