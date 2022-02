Knotsgekke Mitsuoka Rock Star LHD is briljant

Met de Mitsuoka Rock Star LHD kun je in elk geval lekker opvallen.

Miata Is Always The Answer. In veel gevallen is de MX-5 de meest briljante auto ooit gebouwd. Je hebt namelijk alles wat je nodig hebt als petrolhead, namelijk een lichte auto met achterwielaandrijving en atmosferische motor, uiteraard met een handbak. Daarnaast is er open dakje voor extra sensatie en een enigszins behapbaar prijskaartje. Alhoewel, dat laatste valt een tikkeltje tegen tegenwoordig.

De ontwikkelingskosten voor zo’n roadster zijn namelijk vrij hoog. Want, voor een specifiek doeleinde dient er een platform ontwikkeld te worden. Mazda kan een kleine koets op het chassis van een Mazda3 zetten, maar dan heb je niet een ‘echte’ MX-5. Om deze kosten iets te delen, werkten de Japanners samen met Fiat. Die wilden er een Alfa Spider van maken. Maar omdat Alfa Romeo’s alleen in Italië gebouwd mogen worden, werd het op het laatste moment tóch een Fiat.

Mitsuoka Rock Star LHD

Die auto’s – de Fiat 124 en de extra ruige Abarth 124 Spider – waren geen enorm succes. Wellicht was de auto niet gek genoeg. Dat bewijs Mitsuoka. Want Mitsuoka heeft een knotsgekke variant op de Mazda MX-5 die lijkt op de Chevrolet Corvette van de C2-generatie. Daar is nu een Special Edition van, de LHD.













Het bijzondere daarvan is dat dat LHD inderdaad staat voor Left Hand Drive. In de meeste gevallen zijn Mitsuoka’s namelijk alleen bedoeld voor de Japanse markt. Als we er eentje tegen komen in het wild, is dat in Engeland en betreft het een Japanse import. De Mitsuoka Rock Star LHD komt helaas niet naar Nederland.









Canada!

De speciale uitvoering is enkel bedoeld voor de Canadese markt. Kijk, als je maar heel erg aardig bent gaat Mitsuoka vanzelf auto’s voor je bouwen. Alle Mitsuoka’s Rock Star in de LHD-uitvoering zijn voorzien van Passion Red-lakwerk. De wielen zijn bijzonder guitige RetroTorq Thrust look-a-like-velgen.

Natuurlijk, het lijkt voor geen meter op een Corvette. Het is een beetje hetzelfde als je kleine nichtje die Alicia Keys nazingt. Het lijkt er niet op, maar het is wel schattig. De motor van de Mitsuoka Rock Star LHD is een 2.0 SkyActiv-viercilinder met 184 pk. Deze krachten worden overgebracht naar de achterwielen met een zestraps automaat. Dat laatste past natuurlijk wel bij de Amerikaanse looks, nietwaar?

