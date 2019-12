GM lanceert twee gloednieuwe bestsellers met stokoude techniek

Innovaties alom!

Tien jaar geleden was er een grote financiële crisis in Amerika. De reden daarvoor was erg simpel. Er werd geld geleend aan dat er niet was en nauwelijks terugbetaald kon worden. De drie grote Amerikaanse concerns hadden het zwaar. Ford Motor Company wist ternauwernood het hoofd boven water te houden, maar moest wel merken als Volvo, Land Rover en Jaguar verkopen. Chrysler moest aankloppen bij Obama en de zijnen voor een lening en General Motors was een zelfde lot beschoren. De hoge managers pakten hun privévliegtuigen om in het witte huis hun handen op te houden.

Vergeeft u mij de lange intro, maar met deze informatie in het achterhoofd is het nieuws van vandaag diep triest. GM werd tien jaar geleden flink op de vingers getikt. Het merk verkocht voornamelijk ouderwetse pickups en SUV’s en deed nauwelijks iets aan ontwikkeling, waardoor het concern niet voorbereid was op een veranderende markt. Anno 2019 zijn we niets opgeschoten, want dit zijn de nieuwe Chevrolets Tahoe en Suburban.

Volgens GM hebben we te maken enorme innovaties. Zo is de achterwielophanging een onafhankelijke multilink setup. Welkom in de jaren ’80! Zowel de Tahoe als de iets langere Suburban staan op het compleet nieuwe T1-platform, dat volgens GM voorbereid is op elektrificatie en autonoom rijden. Voor nu kunnen we u vertellen dat de auto voorzien is van een ladderchassis. Welkom in de jaren ’30, GM. Qua styling is het ook al hetzelfde als de Silverado, wat eigenlijk de pickup-versie is van de Tahoe en Suburban. Een nieuwe voorziening is de leverbare luchtvering. Nou, nou.

De Tahoe is 5,35 meter lang, de Suburban zelfs 5,70 meter. Om deze giganten voort te bewegen, zijn grote motoren nodig. Uiteraard zijn er V8-motoren, beide voorzien van variabele kleptiming (wow!) en directe brandstofinspuiting! Zeer moderne techniek voor een Volkswagen of Toyota 20 jaar geleden. Er is een 5.3 liter V8, goed voor 355 pk en 519 Nm, dat pas vrij komt bij 4.100 toeren. De 6.2 liter levertt 420 pk en een 623 Nm. Voor de milieubewuste Tahoe & Suburban rijder is er nu een heuse diesel! Dat noemen wij vooruitstrevend. De Duramax zes-in-lijn levert 277 pk en 623 Nm en heeft vier kleppen per cilinder, de V8 benzinemotoren hebben er twee per cilinder. In tegenstelling tot 12 jaar geleden is er geen hybride optie.

De nieuwe Tahoe en Suburban zijn leverbaar met allerlei rijasssistenten die je zag op een Outlander PHEV uit 2013. In een verrassend ouderwets interieur zien we een groot scherm dat in 2010 er redelijk acceptabel uitzag. Natuurlijk zijn wij nu veel te zuur en is General Motors niet gek. De Tahoe en Suburban verkopen uitstekend en de eisen waaraan de trucks moeten voldoen is een lachtertje. Het is eenvoudig geld binnenhalen met dit duo. Nu is het wachten op de volgende crisis om weer van voor af aan te kunnen beginnen. De ‘2021’ Tahoe en Suburban staan in de zomer van 2020 bij de betere Chevrolet dealer.