F1 Canada 2019: tijden en de rest wat je moet weten

Alle ins en outs en alle aanvangstijden van de GP Canada 2019 van dit weekend!

Het waren weer twee lange weken zonder actie, maar eindelijk is het moment daar. De Grand Prix van Canada staat weer voor de deur. Ondanks dat we nét aanbeland waren in Europa, maken we nu traditioneel weer het uitstapje naar Noord-Amerika.

Hoe ziet de agenda eruit dit weekend?

Vrijdag 7 juni 2019:

16:00 – 17:30 | Eerste vrije training

20:00 – 21:30 | Tweede vrije training

17:00 – 18:00 | Derde vrije training

20:00 – 21:00 | Kwalificatie

20:10 – 22:10 | Race

GP Canada

De race wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve. Het circuit is 4,361 km lang en kent 14 bochten, waarvan de laatste met de ‘Wall of Champions’ het meest legendarisch is. Er worden 70 ronden gereden.

Wat is er zo bijzonder aan het circuit van Canada?

Het is een stratencircuit, maar een heel stuk sneller dan Monaco. Je zou het enigszins kunnen vergelijken met Melbourne. Omdat het een stratencircuit is, is de baan aanvankelijk heel erg ‘vies’, ‘glad’ en ‘traag’. Naarmate de Formule 1 coureurs er meer en meer rondjes overheen rijden, zal de baan sneller worden. Er is immers meer grip voorhanden. De historie heeft ons geleerd dat de GP van Canada bijna altijd wel visueel spektakel oplevert. In tegenstelling tot Monaco zijn er voldoende mogelijkheden om in te halen. De eerder genoemde ‘Wall of Champions’ is bijzonder. In feite is het een betonnen muur waar menig kampioen zich in vergist heeft, althans: in de kerbstones voorafgaand aan de laatste bocht.

Hoe zag het podium eruit in 2018?

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

Wie reed er in 2018 de snelste ronde?

Max Verstappen (Red Bull), met een tijd van 1:13.864

Wat is de snelste ronde aller tijden?

Rubens Barichello (Ferrari), met een tijd van 1:13.622 in 2004

Wat voor kansen heeft Max Verstappen op de GP van Canada?

Hierin moeten we eerlijk zijn, die zijn niet al te best. De Honda power unit is ontegenzeggelijk veel beter dan de Renault-motor, dus Christian Horner en de zijnen hebben een goede beslissing genomen. Maar in principe zullen ook hier de Mercedessen magistraal zijn. Die krijgen een motorupdate mee voor dit weekend, dus verwacht wordt dat Bottas en Hamilton wederom een klasse apart zullen zijn. Van de Ferrari is bekend dat het met de motor wel snor zit, dus het zou zo maar eens een heel vervelend weekend voor Verstappen kunnen worden, waarin P5 het hoogst haalbare is. Gelukkig weet Canada altijd te verrassen.

Waar kan ik de GP van Canada 2019 volgen?

De Grand Prix van Canada 2019 wordt uitgezonden op Ziggo. Daar kun je kijken naar alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race zelf natuurlijk. Mocht je geen Ziggo hebben, dan kun je voor 3,99 euro een uitzending kopen. De race kun je dan op je telefoon, laptop of tablet bekijken. Via je smartphone of tablet kun je het dan uiteraard ook casten naar je AppleTV of Google ChromeCast. Een andere optie is RTL Duitsland. Voordeel is dat het commentaar deskundig is, het nadeel is dat ze af en toe een reclameblok erin zetten, waardoor je zin krijgt in Duitse bieren. Belgische kijkers kunnen een samenvatting bekijken op Sporza. Een laatste optie is een stream vinden, alhoewel de kwaliteit daarvan vaak te wensen overlaat.

Wat is de weersvoorspelling?

Niet al te best voor degene die een leuke race willen zien. Het is zo’n 22 tot 24 graden. Verwachting is vooralsnog dat er enige bewolking zal zijn, maar regen staat voorlopig niet in de planning.

Autoblog voorspelling voor de GP van Canada 2019

Voorafgaand aan elke race zullen Autoblog-coryfeeën @Wouter en @CasperH zich in de materie bijten. Als een ware Wilfred Genee en Rene Van der Gijp analyseren, overwegen en voorspellen ze de aankomende race. Dit zijn hun voorspellingen (en verklaringen daarvan) voor de Grand Prix van Canada 2019:

Casper:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Verstappen

Mercedes’ motorupdate geeft iedereen het nakijken. Ferrari blijft worstelen met de vorm, terwijl Verstappen de kop koel houdt en doet wat hij moet doen. Renault zet een stijgende lijn in en doet weer wat lekkerder mee in het middenveld.

Wouter:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen