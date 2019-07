Dure optie: betaal vijf ruggen voor vijf cijfertjes

Nee, niet op je kenteken.

Twee dagen geleden hadden we het nog over Vin Diesel, vandaag hebben we het over VIN codes. Die van de splinternieuwe Chevrolet Corvette om precies te zijn, want Chevrolet heeft een interessante nieuwe optie voor de C8 in de aanbieding. Op speciaal verzoek en tegen betaling van 5.000 Ekkerdollars, kan je de laatste vijf karakters uit de VIN-code van je verse ‘Vette namelijk zelf uitkiezen.

Tenzij je een grote boef bent of regelmatig de codes van je nieuwste (tweedehands) aanwinsten door een van de VIN decoders die het internet rijk is trekt, weet je misschien niet eens wat het is zo’n ‘VIN code’. Wel, VIN staat voor Vehicle Identification Number, of Voertuig Identificatie Nummer voor de hoeders van de Nederlandse Taal- en Letterkunde. De RDW omschrijft het nummer ook wel als ‘de vingerafdruk’ van je auto. De termen chassisnummer of framenummer worden ook wel gebruikt.

Maar wat is er nu het voordeel van om (een deel) van dit nummer zelf te kiezen? Dat zien we eigenlijk niet direct voor ons, behalve dat het ‘wel leuk’ is. Je zou kunnen zeggen dat je de auto op die manier na veertig jaar makkelijker kan vinden als je ‘m terug wil kopen om je jeugd te herbeleven. Maar dat kan eigenlijk ook met een ‘standaard’ nummer, alleen moet je het dan even opschrijven of opslaan in je fotografisch geheugen.

In tegenstelling tot een persoonlijk kenteken is het nummer is ook niet direct te zien op de auto, tenzij je weet waar je moet kijken. Dus als je mensen wil imponeren met je geld en/of je humorvolle en spitsvondige letter-cijfer combo’s, moet je ze er in de meeste gevallen expliciet op wijzen. Dat is toch een beetje de overtreffende vorm van geld wegschieten met een Supreme moneygun of keihard om je eigen grappen lachen. Beide niet echt kenmerken van goede smaak.

Maar goed, het kan nu, dus ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het nog doen ook. Degenen die zich dan echt kapot lachen, zijn waarschijnlijk de accountants van General Motors. Of zien we een geweldig nut van deze nieuwe optie over het hoofd? (via jalopnik)