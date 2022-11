Porsche loopt opnieuw een blauwtje bij Formule 1 team

Porsche wil nog steeds de Formule 1 in. Maar het wil maar niet lukken om met iemand samen te werken…

Porsche is een merk met een grote naam in de autosport. De op de beurs zeer hoog gewaardeerde maker van platgeslagen kevers luxe SUV’s, heeft die naam echter niet per se te danken aan prestaties in de koningsklasse. Ja, ooit won Dan Gurney de Franse Grand Prix met een Porsche. Dat was echter in 1962 en meteen de enige keer dat Porsche in de F1 won onder haar eigen naam. Echte kenners weten natuurlijk dat McLaren ook kampioenschappen vierde met de McLaren-TAG Porsche in the eighties. Maar dat was het dan ook.

Groot nieuws was het dus toen Porsche na decennia van geruchten in de zomer haar officiële rentree aankonidigde. Er was een lek uit Marokko en later een heuse marketing exercitie. Met de ronkende woordspeling ‘F1nally’ maakte Porsche de wereld kenbaar dat het ein-de-lijk toch nog zo ver zou komen.

Maar euhm…De werkelijkheid bleek toch weerbarstiger. Porsche had Red Bull als beoogde droompartner. Maar de Oostenrijkse renstal liet Porsche uiteindelijk staan bij het altaar. Porsche wilde teveel invloed en Red Bull wilde ook meer geld zien, zo luidde het. Ooit was het heel anders, maar F1 is namelijk booming business dezer dagen. De teams worden alleen maar meer waard.

Het leek het einde te zijn van de F1 droom van Porsche, ook al omdat er een deadline gold om je in te schrijven voor 2026. Echter, de F1 wil Porsche eigenlijk ook wel binnenhalen. En dus houdt men nu toch naar verluidt de deur open voor Stuttgart. Echter, Auto-Motor-und-Sport meldt dat het gewoon maar niet wil vlotten met Porsche’s pogingen de voet in de deur te krijgen. En dat het merk nu eigenlijk al te laat is.

Het laatste gerucht is dat Porsche nu ook (weer) een blauwtje heeft gelopen bij team blauw. Zelfs Williams, het kneuzenteam van de laatste jaren uit Grove, wil dus niet met Porsche. Of het speelt in ieder geval hard to get. Williams heeft een deal voor klantenmotoren bij Mercedes tot en met 2025. In theorie zou een entree van Porsche in 2026 dus kunnen. Maar Williams wil dus niet.

Struikelpunt voor Porsche is nu ook dat het niet zomaar even een motor uit de mouw kan schudden. Bij Red Bull was daar een oplossing voor, in de vorm van Red Bull powertrains. Maar nu dat plannetje niet doorgaat, zou Porsche in recordtempo een blik mensen met technische know-how en een fabriek uit de grond moeten stampen. A-M-u-S speculeert namelijk dat de motor die Audi gaat inzetten gebruiken te min zou zijn voor het merk.

En dus is het nu twee voor twaalf voor Porsche. Bij andere teams lijken er voorlopig beperkte mogelijkheden te zijn tot een overname. Mercedes, Alpine, Ferrari en Sauber (Audi) zijn natuurlijk fabrieksteams. Aston Martin is dat alleen in naam, maar desalniettemin zou een link met team groen gek zijn. Red Bull en Alpha Tauri lijken een gesloten boek, ondanks dat bij Alpha Tauri nu een nieuwe hoge pief die nauwe banden met Porsche heeft is binnengehaald (Oliver Mintzlaff).

Na de ‘neen’ van Williams blijven dan alleen McLaren en Haas F1 over. Maar gesprekken tussen Audi en McLaren zijn naar verluidt al gefaald, dus lijkt het onlogisch dat het wel zou lukken met Porsche. Haas F1 tenslotte heeft uiteraard nauwe banden met Ferrari, dus ook dat lijkt geen logische ‘fit’.

De enige boss move die overblijft is dus eigenlijk een geheel eigen team uit de grond stampen. Als iemand het kan, dan moet het wel Porsche zijn. Maar of de fabrikant zich hier aan wil wagen…