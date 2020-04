“F1 kan ook prima zonder Ferrari”

De F1 zonder Ferrari? Ondenkbaar toch?

Onlangs kwam naar buiten dat Ferrari absoluut niet dreigt met een vertrek uit de Formule 1. Dat wil dus zeggen dat Ferrari weer eens dreigt met een vertrek uit de Formule 1. Het is het bekende trucje van team Rood als het haar zin ergens niet over krijgt. In 1986 gingen de Italianen zelfs zo ver om een IndyCar auto te ontwikkelen. Tot een deelname in IndyCar-races kwam het niet voor de 637: Ferrari kreeg haar zin om een V12 te mogen inzetten. Tot vreugde van een ieder die dat ding ooit gehoord heeft overigens.

In 2004 is het weer raak. In het jaar dat het team onder leiding van Ross Brawn, Jean Todt en Luca di Montezemelo alles wint, ageert het tegen maatregelen die tot doel lijken te hebben de hegemonie te doorbreken. De FIA wil onder andere testrestricties invoeren en inkomsten eerlijker verdelen over de teams. Di Montezemelo suggereert dat Ferrari ook wel haar eigen serie op kon zetten. De winst in deze strijd gaat in dit geval naar de FIA. In 2005 zijn de Italianen kansloos, mede doordat de Bridgestone band die de hele race mee moet gaan niet werkt en niet ongebreideld ontwikkeld kan worden.

In 2008 strijdt Ferrari tegen de eenheidsmotor en in 2009 tegen het budgetcap dat in 2010 in moet gaan. Het worden glorieuze overwinningen voor de Scuderia. Nieuwe teams Lotus (later Caterham), Marussia en HRT roken een zware pijp. Met hun Cosworths zijn ze een aantal jaar kansloos. Als hun functie als veldvulling volbracht is, verdwijnen ze door de zijdeur van het toneel.

Als blijkt dat Ferrari de boot gemist heeft in het nieuwe turbo-hybride tijdperk, kijkt het tegen jaren van kansloos meehobbelen aan. De motoren zijn op papier namelijk ‘bevroren’ en kunnen alleen mondjesmaat verbeterd worden via een token systeem. De voorsprong van Mercedes kan daardoor eigenlijk onmogelijk ingelopen worden. Vanuit Ferrari komt het bericht ‘dat ze ook naar Le Mans kunnen gaan’. De restricties op het ontwikkelen van de motor worden afgeschaft. Niet dat het onder de streep veel heeft mogen baten uiteindelijk.

En nu is het dus tijd voor de volgende ergernis voor Ferrari. Het is een oude vijand, in de vorm van een budgetcap. Toen jaar na dato willen de FIA én de rechtenhouder die er alsnog doorheen timmeren. Ironisch genoeg zijn twee voormalig Ferrari-honcho’s nu degenen die Ferrari de pijn bezorgen: Jean Todt van de FIA en Ross Brawn van Liberty Media. Er wordt hoog ingezet: slechts een magere 100 miljoen wil men de teams toestaan om uit te geven. Ferrari wil wel een beetje meewerken, maar hoopt dat de limiet op 175 miljoen gezet kan worden. De partijen zitten dus nog wel een beetje uit elkaar, om het zachtjes te zeggen.

Vooralsnog lijkt Ross Brawn echter niet van opgeven te willen weten. Tegenover Corriera dello Sport geeft hij aan dat de F1 ook wel zonder zijn voormalig broodheer kan:

Je kan ook met 18 auto’s races, of zelfs met 16 auto’s. Ik zie ze niet graag vertrekken, maar de aanwezigheid van Ferrari is niet essentieel is om het WK voort te zetten. Ross Brawn, Liberty Media

Waarvan akte. Wie denk je dat dit keer als winnaar uit de bus komt?