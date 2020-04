Koop de goedkoopste Triumph TR6 op Marktplaats

Koop deze Triumph TR6 voor de lente van 2021.

Het mooie weder buiten inspireert ons om een op Marktplaats te kijken naar een kekke roadster. Nu zijn plezierritjes natuurlijk uit den boze in deze tijden. Maar hé, er is altijd nog het cabrio seizoen van 2021. Misschien kan je met een beetje handig onderhandelen juist wel een superdeal scoren nu. Bovendien mag je nog altijd naar de supermarkt rijden met het dakje open. Op de terugweg doe je het dak dan gewoon weer dicht, zodat niemand alle pakken WC-rollen op de bijrijderstoel ziet.

Als je dan gaat kijken voor zo’n open auto, kan je nog allerlei kanten op. Met een moderne cabrio met stalen klapdak bijvoorbeeld lever je nauwelijk in op comfort ten opzichte van een dichte auto. Natuurlijk, beschut zijn voor de elementen als het moet, een lekkere stoel en verwarming overal is wel lekker. Maar heb je al dat comfort nodig als je piepjong bent of gewoon niet zoveel rijdt? Wij denken van niet. Daarom hebben we vandaag gekozen vooral de stijl naar standje elf te draaien: richting iets ouds dus. Daarnaast is het wel lachen als het een beetje goedkoop is en er nog wat te klussen valt. Yep, kom maar door met die Triumph TR6.

De Triumph TR6 was effectief de vijfde generatie open tweezitter van Triumph. Huh? Jazeker! Er was namelijk eigenlijk nooit een TR1. Triump stelde in 1952 de 20TS voor als prototype. Een jaar later was het model klaar voor productie en werd het TR2 genoemd. Pas achteraf werd de 20TS ook wel aangeduid als TR1. Gedurende de jaren en generaties vorderden werd de TR steeds wat stoerder, met als hoogtepunt de TR6 uit 1968. Kloeke ronde koplampen en een strak gesneden rechttoe rechtaan carrosserie geven de TR6 een tijdloze uitstraling. Later volgde ook nog de TR7, die met klapkoplampen en een bijzondere hardtop een hele andere indruk maakt.

Onder de kap van de TR6 ligt een zes-in-lijn gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak. Een overdrive was optioneel leverbaar, maar dat heeft ‘ons’ exemplaar op Marktplaats niet. Een verleden in Amerika heeft de unit daarentegen wel. De TR6 leefde op export naar met name Noord-Amerika. Liefst 83,480 van de 91,850 gebouwde exemplaren werden geëxporteerd.

Deze unit uit Bill Clintons Arkansas is uitgevoerd in Emerald Green. De verkoper meldt trots dat het de tweede lak betreft. Dat is een nieuwe voor ons. Zoals je kan zien op de plaatjes zit er wel ‘wat werk’ aan de auto. Volgens de verkoper wordt deze echter compleet geleverd, inclusief een 2e stoel, het reservewiel, de toerenteller, oliedruk- en brandstofmeter. Je moet het alleen wel zelf in elkaar schroeven. Maar goed, daar heb je nu toch de tijd voor. De vraagprijs bedraagt 6.800 Euro. Koop dan!