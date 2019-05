F1-pitreporter Jack Plooij reageert op #OntslaJackPlooij

De man met de oranje microfoon heeft in de BNR Autoshow van zich laten horen.

Vanmiddag was Ziggo’s F1-pitreporter Jack Plooij te gast bij de Nationale Autoshow van BNR om te komen praten over zijn boek: Verhalen uit de Pits. In de radioshow van Meindert Schut en Wouter Karssen liet hij zich ook uit over de rondgaande hashtag, #OntslaJackPlooij.

Karssen bracht de hashtag ter sprake, tot grote onvrede van Plooij. Nadat Plooij aangeeft dat het tijdens zijn korte interviews “helemaal niet” om zijn vragen gaat maar juist om de antwoorden, stelt Wouter dat scherpe vragen vaker goede antwoorden als gevolg hebben. Plooij begrijpt dat Karssen hiermee doelt op de kritiek op zijn stijl en zegt licht gepikeerd dat hij niet was gekomen, had hij geweten dat dit een gespreksonderwerp zou zijn.

Plooij legt vervolgens uit dat dit in zijn vak helemaal niets uitmaakt. Volgens de ervaren pitreporter zijn “attitude en uitstraling”, evenals “de manier waarop je privé met de mensen omgaat” vele malen belangrijker om een leuk antwoord te krijgen. In de ogen van Plooij is het daarbij noodzakelijk dat de coureurs begrijpen dat je een zekere mate van respect voor ze hebt.

Ondanks alle kritiek heeft Plooij absoluut nog geen genoeg gekregen van zijn baan. Admirabel, gezien hij in het programma enkele voorbeelden geeft van uitspraken (bijvoorbeeld dat hij een touw om zijn nek moet knopen) die hij naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen, die op zijn zachtst gezegd ontzettend naar zijn. Minder gaaf wordt zijn baan er niet door, zo vertelt hij aan de gastheren:

“Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik doe hartstikke goed mijn best, maar als mijn baas het niet meer goed vindt en hij ontslaat mij, dan heb ik het verkeerd gedaan.”

Plooij vertelt daarnaast dat zijn rol als pitreporter overigens maar een klein gedeelte is van zijn volledige baan. Naast het spreken van coureurs en andere mensen uit de paddock plant de man alle interviews en checkt hij de hotels en vluchten, zodat alles in goede banen wordt geleid.