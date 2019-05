Zoveel vliegende auto’s heeft Pal-V verkocht in Nederland

Hint: het zijn er veel meer dan je denkt.

Het Nederlandse Pal-V is inmiddels alweer twaalf jaar bezig met het ontwikkelen van zijn vliegende auto. Hoog tijd dus dat het bedrijf met de eerste exemplaren van de ONE op de proppen komt. In de Nationale Autoshow van BNR heeft Marco van den Bosch, CCO van Pal-V, uit de doeken gedaan dat de vliegende auto binnen twee jaar bij de kopers afgeleverd zal worden.

Al sinds het bedrijf zijn plannen bekend heeft gemaakt, vragen wij ons af hoeveel animo er nu daadwerkelijk bestaat voor dergelijke voertuigen. Immers, lang niet alle automobilisten zijn in het bezit van een vliegbrevet, laat staan dat ze geld en/of zin hebben een vliegende auto aan te schaffen voor een torenhoog bedrag.

In de Nationale Autoshow heeft van den Bosch kunnen aankondigen dat er wel degelijk een groot aantal mensen zijn dat naarstig zit te wachten op een vliegende auto als de Pal-V ONE. Hoewel de CCO niet in de positie was om de internationale verkoopcijfers mede te delen, kon hij wel vertellen dat er in Nederland precies 25 stuks zijn verkocht. Zeker geen verkeerde afzet, aangezien de ONE een kleine half miljoen euro schijnt te kosten.

Volgens van den Bosch wordt de Pal-V ONE rond de jaarwisseling van 2020 geleverd bij de eerste klanten. Daarmee loopt het iets achter op schema. Het bedrijf uit Raamsdonksveer zegt nog ruim anderhalf jaar nodig te hebben om de ontwikkelingsfase af te ronden. Hoewel er al testvluchten zijn uitgevoerd, moet er nog ongeveer 100 uur worden gevlogen ter verificatie. Aankomende zomer zal de auto worden getest op het asfalt.

Meer lezen over de Pal-V ONE? Klik dan HIER voor een artikel, of bekijk onze video (klik) met Marco van den Bosch.