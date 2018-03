F1 Power Rankings: wie was de beste coureur in Australië?

Die zag je niet aankomen!

We horen je denken: “F1 Power Rankings? Die term ken ik niet.” En dat klopt: het is een nieuwe manier van coureurs rangschikken. Het is misschien wel de meest representatieve rangorde van de F1-grid. Het staat uiteraard zwart op wit dat Sebastian Vettel er afgelopen zondag met de winst vandoor ging, maar menigeen beweert dat de beste coureurs in de ‘middenklasse’ teams zitten en slechtere prestaties op het scorebord neerzetten vanwege gebrekkige of onderpresterende hardware. Daarom zijn de Power Rankings in het leven geroepen: een team experts zal na elke race de coureurs grondig checken en kijken wie het best presteerde qua skills, niet qua hardware.

Je raadt het daarom al: de Power Rankings bepaalden dat Vettel niet de beste coureur van het weekend was. Sterker nog, de Duitser staat op plek 10. De beste coureur van het seizoen was dan ook niet één van Seb’s geduchte concullega’s Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo of Raikkonen. Oké, het merendeel hiervan staat wel in de top 10, maar de winnende eer gaat naar iemand die een wat belabberdere race had. Sterker nog: hij finishte niet eens.

We hebben het over Kevin Magnussen. De Deen reed volgens F1.com een foutloze race. Hij maakte indruk door zijn goede kwalificatie en start. Hij heeft zich de hele race kunnen vestigen tussen de big boys, een wielbout zorgde er echter voor dat zijn bolide uitviel en hij de race niet uit heeft kunnen rijden. Daar kan de Haas-coureur zelf natuurlijk niks aan doen, volgens de experts heeft hij zich meer dan bewezen.

Na Magnussen komen de bekende(re) namen naar voren, Lewis Hamilton op plek 2 bijvoorbeeld. Volgens de F1-experts had de Brit gewonnen als ditmaal de software geen roet in het eten gooide: een ‘glitch’ met de Virtual Safety Car zorgde ervoor dat hij tweede werd. Driver of the Day Alonso pakt plek 3. Raikkonen, Ricciardo en Vettel pakken respectievelijk plek 4, 7 en 10, Max valt er net buiten. Opvallend zijn de plek 5 en 6, waar Romain Grosjean en Charles Leclerc shinen. Beide coureurs pakten geen hoge plaatsen, Grosjean viel net als zijn Deense collega uit en Leclerc moest het met een 13de plaats doen. Beide coureurs worden geprezen vanwege hun prestaties ten opzichte van de ‘topklasse’: Leclerc beleefde een mooi debuut.

Nico Hulkenberg en Marcus Ericsson maken de top 10 af door een achtste en negende plek te bemachtigen. De volledige top 10 luidt daarmee:

1. Magnussen

2. Hamilton

3. Alonso

4. Raikkonen

5. Grosjean

6. Leclerc

7. Ricciardo

8. Hulkenberg

9. Ericsson

10. Vettel

Imagecredit: Haas F1 op Facebook.