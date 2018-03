Huracán Performante Ringtaxi is een über-Lambo

Slechte grap is slecht.

Nee, de Ringtaxi zelf is geen grap. Je kunt vanaf nu daadwerkelijk op de Nürburgring gechauffeurd worden door een Lamborghini Huracán Performante. De rode Italiaan is deel van het uitgebreide gamma in Ringtaxi’s. Dit betekent dat je mag instappen bij een pro om de ‘Ring te rijden zonder dat je zelf wil sturen. Je zou verwachten dat een Mercedes-AMG E 63 daar perfect voor is, maar er werd in de laatste jaren voor diens aartsrivaal BMW M5 gekozen. De F10-generatie volgde een M3 E90 op, die op zijn beurt de heerlijke V10-powered M5 E60 opvolgde. Perfecte auto’s die snelheid én plaats voor vier bieden. De F10 wordt helaas ook uit het aanbod gehaald.

Het nieuwe assortiment is echter niet mis. Als je een rondje met de Ringtaxi wilt heb je nu de keuze uit negen auto’s. De enige auto die ook echt als taxi, tevens een opvolger van de M5 F10, beschouwd kan worden is de vierdeurs BMW M3 Competition: de rest bestaat uit auto’s als de McLaren 540C, Porsche 911 GT3 en RS, Audi R8 V10 Plus, Ferrari 488 GTB en nu dus als crème-de-la-crème een 640 pk sterke Performante (rijtest). Ze kosten allemaal € 299 per rondje, behalve de Bimmer, die kost ‘slechts’ € 269.

Misschien is een Huracán niet je ding, maar er is een reden om voor de Lambo te kiezen: het is één van de drie keuzes die naast de Nürburgring track-days ook tijdens de Touristenfahrten gebruikt wordt. De Porsche Turbo RS (ze zullen de Turbo S bedoelen?) en de BMW M3 zijn de alternatieven voor tijdens de vrije sessie.

Imagecredit: Ringmoments op Facebook.