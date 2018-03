Tesla Roadster kapotstuk na crash in Helmond

Hij zag de Roadster die de ruimte in vloog en dacht: dat kan ik ook!

Je zou het niet zo snel zeggen, maar het is alweer 10 jaar geleden sinds Elon en Co de wereld schokten met een elektrisch sportwagentje. Tesla was het resultaat van een man Musk met een visie, het realiseren ervan was in die tijd revolutionair. In Nederland zie je er, als je geluk hebt, nog wel eens eentje rijden. In België is de kans in ieder geval verkleind. Een wit exemplaar is vanmiddag gecrasht in Nederland.

Om te beginnen met het belangrijkste: de bestuurder is ongedeerd. Opmerkelijk, want de auto is over de kop geslagen en het dak zat er niet op. De materiële schade valt niet mee, de Roadster kan als total loss worden beschouwd. Doodzonde natuurlijk, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Misschien dat de eigenaar van Musk een nieuwe Roadster mag pre-orderen.

De auto staat op Belgisch kenteken omdat hij deel is van de vloot van VitaeMobility. Dat is een Belgisch bedrijf dat zich specialiseert in elektrisch rijden en alles daar omheen. Overigens mogen de Belgenmoppen achterwege gelaten worden want de auto werd bestuurd door een Nederlander. Het betreft een eenzijdig ongeval, de oorzaak is niet bekend. De instant-torque-acceleration is natuurlijk niet altijd even verwacht, dus het kan een foutje van de bestuurder zijn. Zoals al gezegd: een ongeluk zit in een klein hoekje, of in dit geval een kleine sportauto.

Imagecredit: GinoPress B.V.