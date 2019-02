F1 TV Pro nu officieel in Nederland beschikbaar

Meer Formule 1-content dan dit zul je nergens anders kunnen krijgen. .

De officiƫle streamingdienst van Formule 1 die onder de nieuwe eigenaar (Liberty Media) tot stand is gekomen, is na een jaar proberen in grote markten ook in Nederland aangekomen. In het licht van de testdagen die deze week van start zijn gegaan is F1 TV Pro ook in ons land gelanceerd. Hoewel dit aanvankelijk met de nodige problemen gepaard ging, moet alles inmiddels naar behoren werken.

Met de lancering van F1 TV Pro krijgen Nederlanders een nieuwe mogelijkheid om de koningsklasse op de voet te volgen. Sterker: met de online streamingdienst van Liberty Media krijgen fans veel meer materiaal dan Ziggo Sport aanbiedt. De testweken zijn bijvoorbeeld op F1 TV Pro te volgen en terug te kijken, terwijl Ziggo ’s avonds enkel samenvattingen publiceert. Belangrijker: F1 TV Pro is goedkoper voor hen die geen klant zijn van Ziggo. Wie geen pakket heeft van Ziggo moet ongeveer 15 euro per maand betalen voor Totaal, de televisiezender waar de Formule 1 wordt uitgezonden. F1 TV Pro kost in Nederland 7,99 euro per maand en 64,99 euro per jaar.

Hoewel F1 TV Pro eigenlijk direct Nederlandse content had moeten aanbieden, lijkt dit voor de eerste wedstrijd van het seizoen te worden bewaard. Vooralsnog hebben gebruikers van de streamingdienst enkel toegang tot de internationale variant. Pas in een later stadium zullen Nederlandse gebruikers extra content van Ziggo Sport krijgen. Tevens zullen wij ook Olav Mol kunnen horen tijdens de races.