Mercedes en Volvo gaan vrachtwagens bouwen

Concurrenten Mercedes en Volvo gaan samen vrachtwagens bouwen die erg goed zijn voor het milieu. Hoezee!

We zitten een beetje aan het begin van het einde als aankomt op auto’s met een verbrandingsmotor. Ondanks de vele voordelen, is de uitstoot natuurlijk een dingetje. Voor velen en Elon Musk is duidelijk dat elektrische auto’s met een enorme accu de oplossing zijn.

Energiedichtheid

De energiedichtheid is echter een uitdaging bij een accu, dus voor een klein beetje range heb je enorm veel accu’s nodig. Nu wordt het natuurlijk met de tijd beter, maar de stappen zijn te klein en dan nog zit je met nadelen als laadtijden en weinig actieradius. Voor een personenauto in een klein en dichtbevolkt land als Nederland is er wel mee te leven, maar als je met zwaardere voertuigen door Europa moet doorkruisen, is de ‘BEV’ geen prettige oplossing.

Waterstof

Denk aan zware bedrijfswagens en vrachtwagens. Voor hen is elektrisch rijden simpelweg geen optie, de Tesla Semi ten spijt. De accu’s voegen veel te veel gewicht toe, nemen bovendien te veel plaats in en zijn veel te snel leeg. Een goede oplossing lijkt waterstof te zijn. Ook waterstof heeft zijn nadelen, maar voor zwaarder transport lijkt het sowieso de betere optie te zijn. Ook een waterstof-auto heeft een elektromotor. Het verschil zit ‘m in het feit dat je niet zo afhankelijk bent van die gekke accu’s.

Volvo en Mercedes

Zo denken Volvo en Mercedes er ook over. Omdat nieuwe techniek ontwikkelen nogal duur is, hebben Daimler Trucks en Volvo Trucks de handen ineen geslagen om waterstof-techniek te gaan ontwikkelen. Eigenlijk is Mercedes al begonnen en koopt Volvo zich voor 600.000.000 euro in, zodat er nu sprake is van een heuse joint venture.

Zweeds-Duitse formatie

Alle details over de samenwerking worden nu op elkaar afgestemd. De definitieve handtekeningen moeten dan gezet worden. Alles moet in de spreekwoordelijke kannen en kruiken zijn voor het einde van dit jaar. Dan moet de Zweeds-Duitse formatie een feit zijn. Volvo Trucks is onderdeel van de Zweedse Volvo Group, niet het Chinese Geely, zoals de autodivisie dat nu wél is.

