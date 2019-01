F12berlinetta van actieheld Jason Statham is een koopje

It's a steal!

Tegenwoordig verschijnen er maar weinig mensen op het witte doek die zo ontegenzeggelijk stoer zijn als Jason Statham. De Britse acteur begon zijn carrière in een van Guy Ritchie’s meesterwerken: Lock, Stock and Two Smoking Barrels en daarmee schoot zijn reputatie direct als een raket in de lucht. Door de jaren heen kwam Statham in steeds grotere producties, zoals Fast & Furious en Transporter, terecht. Hieraan hield de Brit logischerwijs een appeltje voor de dorst over. En wat doen je dan? Precies. Je koopt een gruwelijke Ferrari.

Een auto als de Ferrari F12berlinetta zal, zeker in het grijs, in Hollywood ongetwijfeld geen merkwaardige vertoning zijn. Gelukkig heeft de autoliefhebbende Statham hem ook niet enkel om deze reden gekocht. Nee, Jason zal ieder van de 740 trappelende paarden ongetwijfeld meermaals op hun staart hebben getrapt. Echter, na vier jaar zal de ijskoele kikker alle ins- and outs van zijn Ferrari wel aan de tand hebben kunnen voelen en dus is het tijd voor iets nieuws. De berlinetta mag de deur uit.

Recentelijk is de auto opgedoken op internet en hieruit is gebleken dat ook de betere Ferrari nog flink ten onder kan gaan aan afschrijving. Statham zal absoluut geen winst maken. Zelfs met zijn naam aan de auto verbonden en het feit dat de F12 via Ferrari’s Tailor Made-programma is samengesteld, kun je de auto oppikken voor ongeveer de helft van de aanschafprijs. De auto heeft meer dan 130.000 dollar aan luxe opties en kostte de actieheld destijds 446.514 dollar. Vandaag kost de F12berlinetta 229.990 dollar.

