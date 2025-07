F40 met schadeverleden moet duurste ooit worden

Een schadeverleden is voor deze auto geen probleem.

We schreven onlangs over de mooiste Ferrari F40, die volgende maand onder de hamer gaat. Deze was niet meer origineel, maar moet alsnog dik €2 miljoen opbrengen. Kun je nagaan wat een überzeldzame Ferrari F40 LM moet opbrengen… Daar gaan we achter komen tijdens dezelfde veiling in Monterey.

F40 LM

Daar wordt namelijk ook een Ferrari F40 LM uit 1993 geveild. De LM-aanpassingen werden niet door Ferrari zelf gedaan, maar door Michelotto. Je ziet soms F40’s met dezelfde spoiler en velgen, maar dit is een échte LM. Hier zijn er maar 19 van gebouwd.

760 pk

De LM is nog een stuk bruter dan de reguliere F40. Dankzij opgevoerde turbodruk, grotere intercoolers en aangepaste nokkenassen levert de V8 nu 720 pk in plaats van 478 pk. Dat wil zeggen: de exemplaren die bedoeld waren voor de IMSA.

Dit exemplaar is gebouwd volgens GTC-specificatie, voor de FIA GT-serie. Deze levert nóg meer vermogen, namelijk 760 pk. Dat is zelfs naar hedendaagse maatstaven nog veel. De auto is verder voorzien van een aangepast onderstel, grotere Brembo-remmen en bredere banden met OZ-velgen.

De LM lijkt nog veel op de straatauto, maar is onder meer te herkennen aan de grotere spoiler, de splitter aan de voorkant en de extra koelsleuf op de neus. Bovendien heeft deze F40 geen klapkoplampen meer.

Schadebak?

Het is misschien een beetje flauw om deze auto te bestempelen als ‘schadebak’, maar deze auto heeft wel degelijk een ongelukje gehad in 1993. Tijdens een testsessie crashte de particuliere eigenaar en raakte de achterkant beschadigd. De schade was echter beperkt en werd keurig hersteld door Michelletto.

De auto heeft in vorige maand nog een beurtje gehad, waarbij onder meer de banden, brandstoftanks, distributieriem en bougies vervangen zijn. Dit grapje kostte 67.000 (!) dollar, dus als je een auto wil die goedkoop is in onderhoud moet je even verder zoeken.

Duurste ooit

Sowieso gaat dit geen goedkope auto worden. RM Sotheby’s verwacht namelijk dat deze F40 LM 7 tot 8 miljoen euro gaat opbrengen. Daarmee zou het meteen de duurste F40 ooit geveild zijn. De nieuwe eigenaar zal wel een beetje voorzichtig moeten zijn, want met een 760 pk sterke F40 zit een ongeluk in een héél klein hoekje.