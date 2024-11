FAB Design SLR: guilty pleasure of pure wansmaak?

Is zo’n FAB Design SLR nou goed fout of fout fout?

Het was een auto waarmee je in 2010 de show stal in het centrum van Londen: een FAB Design SLR McLaren. Voor degenen die een standaard SLR te saai vonden bood FAB Design uitkomst met een heuse widebody. Dit valt zonder twijfel onder de noemer wansmaak, maar – dare I say – ergens heeft het wel wat.

Er wordt nu een FAB Design SLR Roadster geveild door RM Sotheby’s. Als respectabel veilinghuis verkopen zij normaal alleen auto’s die volledig origineel zijn, maar voor deze bijzondere SLR maken ze een uitzondering.

De auto begon zijn leven als een ‘saai’ grijs exemplaar, maar daar is weinig meer van over. De SLR heeft een complete carbon fiber bodykit gekregen van FAB Design. Het resultaat is extreem fout, maar het is in ieder geval wel een samenhangend geheel. Dat kan van sommige Mansory-creaties niet gezegd worden. De auto is ook voorzien van enorm diepe 20 inch velgen en we tellen maar liefst drie sidepipes.

De SLR heeft verder een bijpassend interieur gekregen uitgevoerd in wit en zwart leer. De kap is ook uitgevoerd in zwart, waar de auto af fabriek een rood kapje had. Kennelijk vond FAB Design een rood met wit toch een beetje te fout.

Voor de gelegenheid heeft de Zwitserse tuner ook nog wat extra carbon toegevoegd. En het is niet alleen maar show: de SLR heeft ook extra vermogen. In plaats van 626 pk en 780 Nm levert de FAB-versie 750 pk 1.080 Nm.

Deze stormtrooper-SLR wordt – niet geheel verrassend – geveild in Dubai. RM Sotheby’s verwacht dat de auto 250.000 tot 300.000 dollar gaat opbrengen. Dat is een beetje vergelijkbaar met een standaard SLR. De hele transformatie lijkt dus weinig invloed te hebben op de waarde, positief dan wel negatief. Al moeten we natuurlijk nog even afwachten wat de auto daadwerkelijk opbrengt.

Als je trouwens deze SLR te ver vindt gaan, dan moet je vooral niet de SLR die op de SEMA stond bekijken. Die is namelijk nog veel erger.