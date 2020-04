Zo gaat de Volkswagen-fabriek weer van start

Volkswagen heeft bekendgemaakt hoe de fabriek weer gaat draaien.

Net als vele andere autofabrikanten heeft ook Volkswagen de productie in de fabriek tijdelijk bevroren. En net als ook andere autofabrikanten gaat die productie weer langzaam opgestart worden. De Duitse autofabrikant heeft bekendgemaakt hoe ze dit willen gaan aanpakken.

Terwijl het hier vandaag Koningsdag (of woningsdag?) is, zijn ze vanmorgen om 06:30 weer begonnen met werken in de fabriek van Volkswagen in Wolfsburg. De Golf 8 was de eerste auto die van de productieband rolde. Stapje voor stapje wil het automerk de productiecapaciteit opschroeven. Vandaag zijn zo’n 8.000 medewerkers aan het werk gegaan.

Vanaf aanstaande woensdag gaat de productie van de Volkswagen Tiguan, Touran en de Seat Tarraco van start in de fabriek. Het werken in een ploegendienst gaat volgende week van start. Het goede nieuws is dat ook zo’n 2.600 leveranciers van Volkswagen weer aan het werk gaan. Zonder de juiste onderdelen kunnen er immers geen auto’s gebouwd worden.

Stapje voor stapje zal de productie in de Volkswagen-fabriek worden opgeschaald. Deze week verwacht Volkswagen dat er 1.400 auto’s gebouwd gaan worden. Volgende week moeten dat er alweer 6.000 zijn. Er is nog een lange weg te gaan, want dit is slechts 40 procent van de productie in vergelijking met de periode voor de COVID-19 uitbraak.