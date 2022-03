Ford waterstofmotor gaat de V8 redden. Goed nieuws?

Met de Ford waterstofmotor kun je nog broem-broem geluiden horen.

We hebben het geregeld over een EV-transitie. Automerken stappen meer en meer over op elektrische auto’s. De markt verandert, het consumentengedrag verandert en er is nog iets dat meespeelt. Oh ja, diverse overheden verbieden simpelweg de auto met conventionele verbrandingsmotor.

Ondanks dat voor nu iedereen in lijkt te zetten op elektrische auto’s met een accu (de BEV), is het voor sommige merken zeker niet DE oplossing. Het is EEN manier, maar er zijn natuurlijk meer methoden. Aangezien windenergie erg lastig wordt en zonne-energie nog echt in de kinderschoenen staan, kijkt men ook naar waterstof.

Ford waterstofmotor

Ja, ook daar zijn een paar hoop hordes te overwinnen. Waterstof is erg complex en ondanks dat er enkel en alleen water uit de uitlaat komt, is de route ernaartoe nog niet echt duurzaam. Ook zijn er nog wat hordes te overwinnen qua infrastructuur en aanbod qua auto’s.

Met dat laatste wil Ford helpen. Ford Motor Company heeft namelijk net een patent ingediend voor een verbrandingsmotor op waterstof. Dat is erg bijzonder. Destijds keek BMW naar een 7 Serie met V12 op waterstof, maar ze kregen de businesscase niet rond. Tegenwoordig horen we voornamelijk van Toyota geluiden over de verbrandingsmotor op waterstof. Nu dus ook Ford.

De patenttekeningen werden onderschept door Musclecar and Trucks, de favoriete website van @Machielvdd. De patenttekening laat zien hoe Ford de lucht en waterstof met elkaar moet vermengen voor een gunstige verbranding. In dit geval gaat het om één cilinder, maar de techniek kan natuurlijk ook toegepast worden op motoren met meerdere cilinders.

Petrolhead

Met name voor de petrolhead en autoliefhebber is dit goed nieuws. Een elektrische Mustang is toch wat anders dan een échte Ford Mustang. Met V8, dus. Op een frietje doe je ook mayonaise, geen gepasteuriseerde Yak-melk. Hoewel sommige elektrische auto’s erg goed zijn, zit je in veel gevallen met een ernstig hoog gewicht van de accu’s. Ondanks dat het laden telkens sneller gaat, moet je toch geregeld en lang laden. Zeker als je op vakantie bent.

De techniek met waterstof in combinatie met een verbrandingsmotor klinkt letterlijk goed, want die motoren maken nog een geluid. Strikt genomen hebben die blokken wel ietsje uitstoot, want de nodige olie zal ook verbranden, zeker wanneer VAG dit soort motoren gaat bouwen (too soon?) Een andere optie is voor waterstof is de brandstofcel, die een elektromotor aandrijft. Dat is hoe de Hyundai Nexo en Toyota Mirai (de enige twee waterstofauto’s die leverbaar zijn) rijden op waterstof.

