BREEK!!!! Haas neemt besluit voor Hülkenberg én Magnussen

Haas heeft een besluit genomen omtrent de toekomst van Hülkenberg en Magnussen.

Vorige week hadden op Autoblog een artikeltje over het F1 Silly Season 2023. Dat start meestal rond de zomerstop. Dan gaan de rijders en teambazen eens even goed nadenken wat ze nu willen.

Behalve Max verstappen dan. Wel grappig: hij praat geregeld over een wereld ná de Formule 1, maar hij ligt wel het langst vast: tot 2028. Veel spannender en interessanter is het bij de coureurs waarvan het contract dit jaar afloopt. Twee daarvan zijn Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Die rijden beiden voor Haas. Magnussen had een tweejarig contract, Hülkenberg er eentje voor één jaar. Beide contracten lopen einde van dit seizoen af.

Magnussen en Hülkenberg mogen blijven!

Haas neemt echter een besluit voor Hülkenberg en Magnussen. Ze mogen namelijk allebei blijven! Joechei! Dat klinkt overigens logischer dan dat het is. Zo heeft K-Mag er geen topseizoen op zitten. Hij heeft wel wat puntjes gehaald, maar met name in de kwalificatie is het verschil met Hülkenberg enorm.

Ook is het een publiek geheim dat Haas niet het rijkste team van de grid is. Op zich is er niets mis dus met een paydriver die flink wat geld in het laatje brengt. Nu hadden ze eerder met Mick Schumacher en Nikita Mazepin twee rijdende credit cards bij Haas. Maar die optie kiezen ze voor 2024 dus niet, hulde!

Geen paydrivers dus

Maar ja, dat zette geen zoden aan de dijk. Schumacher schreef nog weleens een auto af en Nikita Mazepin was gevaarlijk langzaam. Sterker nog, pas toen Magnussen bij Haas kwam vorig jaar viel op dat Schumacher toch niet een wonderkind bleek te zijn. En nu doet Nico hetzelfde bij Kevin wat Kevin bij Mick deed (volgt u het nog?).

Nu Magnussen en Hülkenberg vastliggen voor volgend jaar, is het wel even leuk om de balans op te maken. Er zijn nog een paar zitjes die nog níet bezet zijn. Bij AlphaTauri loopt het driejarig contract van Tsunoda af. Guanyu Zhou en Alfa Romeo hebben ook tot het einde van 2023 getekend.

En Logan Sargeant is zijn plaats bij Williams voor volgend jaar ook niet zeker. De meest opvallende naam is die van Lewis Hamilton, maar grote kans dat die gewoon bijtekent bij Mercedes.