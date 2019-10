Alfa Romeo Tonale belooft een succes te worden

Kijk, dat is het betere nieuws.

Het is misschien wel de belangrijkste auto in de geschiedenis van Alfa Romeo. We hebben het over de Tonale. Deze auto moet Alfa Romeo er weer bovenop gaan helpen. In hun klasse doen de Giulia en Stelvio het nog niet eens zo slecht, maar in deze klasse is Duits dominant. Ze hebben een cashcow nodig.

Daarom gaat Alfa Romeo het ook een klasse lagerop zoeken met de Tonale. De Tonale is net als de Stelvio een SUV vernoemd naar een bergpas. Deze klasse is op enorm populair, dus logisch dat Alfa Romeo een graantje probeert mee te pikken. We weten inmiddels al iets meer over de nieuwe compacte crossover.

Een belangrijk onderdeel zal elektrificatie zijn. Het Italiaanse Motori Quotidiano weet te melden dat in de fabriek in Melfi vorige week de nieuwe aandrijflijnen intern zijn voorgesteld. Het zou gaan om een 1.3 liter grote viercilinder met turbo. Deze ligt overdwars aan de voorzijde, terwijl de elektromotor aan de achterkant is gepositioneerd.

Er zullen verschillende gradaties zijn tot een systeemvermogen van maar liefst 250 pk. De elektromotor zal gevoed worden door een accupakket van 11,4 kWh, zoals de Jeep-modellen die ook krijgen. Daarmee moet het mogelijk zijn om 50 kilometer enkel en alleen elektrisch te rijden. Maar daar stopt het niet met elektrificatie, er zullen ook benzine- en dieselmotoren komen met een mild-hybrid systeem. Een 48V motor zorgt dan voor ondersteuning van de verbrandingsmotor. De Alfa Romeo Tonale staat gepland voor 2021.