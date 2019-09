Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 6)

Welkom bij deel zes!

De vakantie is, voor de meeste van ons, toch echt voorbij. De wegen beginnen weer drukker te worden en men moet weer naar school of naar het werk. We blijven nog even in de vakantiesferen om de gedeelde vakantiefoto’s van jullie trouwe Autoblog-lezers te delen. Inmiddels zijn we aangekomen bij alweer het zesde deel van deze reeks. Of er nog een zevende deel gaat komen? Wie zal het zeggen.

UMM Tavira – @michaelras – Algarve, Portugal

Autoblog hoofdredacteur @michaelras stuitte tijdens zijn vakantie op deze UMM. Een grappig feitje is dat de klassieke kentekens in Portugal sterk lijken op de klassieke kentekens in Nederland.



Jaguar XJ – @kevinpeters – Monaco

Deze Autoblog-lezer vertrok met zijn Jaguar XJ naar Zuid-Frankrijk en deed ook Monaco aan. Dat moet een comfortabele trip zijn geweest!



Bugatti Chiron – @dannyvandenbroek – Maranello, Italië

De eigenaar van deze Chiron moet een fan van de Smurfen zijn, dat kan niet anders.



Ferrari 250 GT Cabriolet – @potenza – Stresa, Italië

Een Ferrari 250 GT Cabriolet tegen het lijf lopen. Dat is pas uniek, of zou het een replica zijn?



Lamborghini Veneno – @kevinfeller – Monaco

Wanneer de game Grand Theft Auto tot leven komt. De Veneno is een Lamborghini die extreem tot in details is.



Jaguar E-Type – @jipino – Londen, Verenigd Koninkrijk

Wat een prachtig plaatje is dit. In het oude Londen werd deze Jaguar E-Type gespot.



Porsche 911 Cabrio – @oskaar7 – Boulaye, Frankrijk

Tuning van TechArt toegepast op een 996. Het woord tijdloos is hier niet van toepassing.



Honda NSX – @pk275 – Blankenberge, België

Deze Autoblog-lezer kwam een Honda NSX tegen. Een zeldzame moderne supercar in vergelijking met een Ferrari of Lamborghini.



Bentley Bentayga – @bestwelcoolenaam – Florence, Italië

Als het allemaal wat fouter mag zijn, deze Bentayga-eigenaar zal het een zorg zijn!



Chevrolet Suburban – @woody259 – Noord-Amerika

Groot, groter, grootst. Deze Autoblog-lezer huurde een dikke Suburban. Klik op de foto om zijn vakantieverhaal te lezen.



Mini Moke – @qqris – Grimaud, Frankrijk

Een lekker idyllisch plaatje van deze klassieker