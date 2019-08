Koop dé Ford Mustang Bullitt van Steve McQueen

Ja die ene dus, niet een van de talloze neppers en moderne interpretaties.

Het moment dat je wist dat komen ging is eindelijk daar. Nadat de verloren geraakte Ford Mustang uit de film Bullitt (7.4 op IMDB) vorig jaar opdook op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit, was het natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij voor de hoofdprijs de deur uitmocht. Inmiddels is bekend geworden dat het in januari volgend jaar gaat gebeuren; de auto gaat dan onder de hamer bij Mecum Auctions.

Naar verwachting wordt dit de zoveelste recordbrekende onderneming, daar alles wat Steve McQueen ooit heeft aangeraakt inmiddels veranderd is in goud. Dat neemt echt bizarre vormen aan. Zo werd ‘de overall‘ verkocht voor een miljoen Dollar en het jasje dat hij droeg in Bullitt voor 800.000 Dollar. Wel even balen als die gebietst wordt bij de kroeg tijdens carnaval.

Ook voor de auto’s van McQueen wordt enorm overbetaald. McQueens 930 turbo deed in 2015 vijftien keer meer dan een andere 930 turbo destijds deed. McQueens 917 uit Le Mans werd de duurste Porsche ooit bij veiling. Ook al zijn andere auto’s pakten een dikke ‘premium’ vanwege hun associatie met de King of Cool. Voor zover bekend is er geen enkele andere celeb die een dergelijk effect heeft op de prijzen van auto’s.

Tot op heden is de duurste Mustang die ooit verkocht werd een Shelby GT500 Super Snake uit 1967, die in januari van dit jaar 2,2 miljoen Dollar ophaalde bij een veiling. De duurste Mustang met film-faam was een andere Shelby Mustang GT500 uit 1967, namelijk de bekende Eleanor uit Gone in Sixty Seconds met Nicky Cage en Angie. Deze ging voor de bodemprijs van een miljoen Dollar weg. Waarschijnlijk gaat McQueens Mustang deze bedragen vermorzelen. Ga jij bieden op de wielen van de olijke cokesnuiver van weleer, of houd je het bij nog een keer de VIDEO checken?