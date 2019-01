Familie Schumacher zegt wat over Der Michael

Of nou ja...soort van.



Michael Schumacher is nog altijd de man die de meeste F1 wereldkampioenschappen achter zijn naam heeft staan, ondanks dat zijn directe opvolger bij Mercedes inmiddels aan zijn stoelpoten zaagt in dit opzicht. Voor de man die de autosport vanaf zijn debuut in 1991 tot zijn (eerste) afscheid van de sport in 2006 razend populair maakte in Duitsland dient zich morgen een bijzondere dag aan. De Rekordmeister wordt dan namelijk 50.

Helaas weten we met zijn allen maar al te goed dat de omstandigheden waarin dit gebeurt niet optimaal zijn. Na jaren de risico’s van het circuit getrotseerd te hebben zonder daarbij blijvende kleerscheuren te hebben opgelopen, velde een stom steentje de kampioen tijdens het skiën. Sindsdien weten we zeker dat Shuey het zwaar heeft met zijn gezondheid, maar hoe zwaar precies dat blijft gissen.

Persoonlijk begrijp ik wel dat de familie de gezondheid van Shuey niet breed uitgemeten wil zien worden in de pers, maar er zijn best veel mensen die daar heel anders over denken. Zij hebben jarenlang hartstochtelijk meegeleefd met de Duitser en zouden nu graag ook weer wat meer details willen hebben. Is er nog een kansje dat ‘ie er ooit nog weer enigszins bovenop komt? Dat lijkt hopen tegen beter weten in te zijn, maar daar niemand het fijne ervan weet, worden de speculaties bij elk flardje nieuws over Michael weer aangezwengeld. Dat is de keerzijde van de stilte.

Er lijkt iets van beweging te zitten in de opstelling van de familie, getuige het feit dat onlangs al een niet eerder gepubliceerd interview met Michael werd vrijgegeven van vlak voor het moment des onheils. Nu Michael morgen Abraham ziet, heeft de familie Schumacher via Facebook onderstaand bericht gedeeld met de nog altijd enorme schare fans. Inhoudelijk worden we echter wederom niks wijzer over de situatie van Michael, de familie vraagt hier vooral nogmaals begrip voor:

We zijn verheugd dat we de 50e verjaardag van Michael morgen kunnen vieren met jullie en bedanken jullie vanuit de grond van ons hart dat we dat samen kunnen doen. Als een cadeau voor hem, jullie en ons heeft de Keep Fighting Foundation een virtueel museum gemaakt. De officiële Michael Schumacher App komt morgen beschikbaar, zodat we allemaal zijn successen kunnen vieren. De app is een nieuwe mijlpaal in onze poging om hem en jullie als fans recht te doen door te vieren wat hij heeft bereikt. We wensen jullie er veel plezier mee. Michael kan trots zijn op wat hij heeft bereikt en dat zijn wij ook! Daarom herinneren we ons zijn successen eveneens met de privécollectie in Keulen, door herinneringen te delen op social media en door zijn liefdadigheidswerk voort te zetten met de Keep Fighting Foundation. We willen zijn overwinningen, records en feestvreugde blijven herinneren. Jullie mogen ervan uitgaan dat hij in opperbeste handen is en dat we alles doen wat menselijk mogelijk is om hem te helpen. We hopen op begrip voor het feit dat we Michael’s wensen volgen door een gevoelig onderwerp als gezondheid privé te houden. Tegelijktertijd bedanken we jullie enorm voor jullie vriendschap en wensen jullie een gezond en gelukkig 2019.

Waarvan akte.